Nicolás Toledo: identifican a la víctima mexicana del tirador del Desfile del 4 de julio en EU

Este lunes, se reportó que en pleno 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, se desató un tiroteo en Highland Park, Illinois en las afueras de Chicago. El ataque ocurrió justo cuando acabó el desfile y decenas de personas se encontraban festejando, pues fue en ese momento cuando un hombre armado con un rifle de alta potencia mató al menos a seis personas e hirió a más de 20.

De acuerdo con The Post, una de las seis personas asesinadas fue un mexicano mayor de edad identificado como Nicolás Toledo, quien era abuelo y padre de familia.

¿Quién era Nicolás Toledo?

De acuerdo con su hijo, Alejo Toledo, durante el tiroteo el hombre armado atacó a varios miembros de su familia, pero solamente resultó herido de gravedad su padre Nicolás Toledo, quien tenía 78 años de edad al momento de ser asesinado.

Durante la entrevista telefónica para The Post, el hijo de Nicolás reveló que su familia estaba disfrutando del desfile cuando ocurrió la tragedia. Además, detalló que al menos eran entre 15 y 20 personas, pues había hijos, sobrinos y tíos. Sin embargo, él no asistió al evento, por lo que no fue testigo del tiroteo.

"Era un gran padre, trabajó duro hace mucho tiempo aquí en Estados Unidos, y está retirado", detalló Alejo, quien no asistió al desfile y no sufrió heridas.

Por otro lado, una de las nietas del mexicano fallecido, se mostró devastada tras la muerte de su abuelo y aseguró que se encontraba "entumecida" y "rota por dentro".

Así lucía el mexicano asesinado este 4 de julio. (Crédito: Twitter / @TimMcNicholas)

