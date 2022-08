Documentos legales del caso entre Johnny Deep y Amber Heard confirman que el actor hablaba con Marilyn Manson

El juicio por difamación entre los famosos Johnny Depp y Amber Heard sigue dando de qué hablar. Ahora, algunos documentos legales, que fueron presentados durante el caso, fueron publicados en internet. Entre las filtraciones se destaca una conversación entre el actor de "Piratas del Caribe" y el rockero Marilyn Manson, quien ha sido acusado de abuso y acoso sexual.

Entre los documentos, los fanáticos de ambos artistas resaltaron los mensajes de texto que había entre Johnny Depp y el rockero Manson, quien también enfrenta procesos legales por presunto acoso y abuso sexual. En la conversación ambos artistas cuentan sobre los problemas que han tenido en sus respectivos juicios.

En la conversación, Manson le escribió a Deep que tenía una Amber 2.0: "tengo una Amber 2.0" y también "Lindsay me acaba de salir con un Amber... por favor, elimínelo". A lo que el actor respondió: "he estado leyendo MUCHO material sobre eso y el comportamiento sociópata… ¡¡es jodidamente real, mi hermano!! ¡¡¡Mi ex es un maldito LIBRO DE TEXTO!!!".

En otros mensajes de texto, Manson escribió: "tuve un escenario serio de tipo Amber policial con la familia de L. Estoy estresado. No sé si estás de regreso, pero necesito asilo en algún lugar porque creo que la policía se dirige hacia mí".

Durante el juicio los abogados de Heard alegaron que Depp y Manson tuvieron "fiestas de drogas" juntos.

Además, las filtraciones revelaron que Johnny Depp quería contarle al jurado sobre "la breve etapa de Amber como bailarina exótica años antes de conocerlo". También, muestran cómo los abogados de Depp trabajaron para excluir el testimonio sobre el historial de arrestos del actor y los litigios en curso por otros casos, incluida una demanda que lo acusaba de agresión y que se resolvió en julio.

Cabe señalar que tras el juicio, la jueza impuso sentencia a ambos artistas porque considero que ambos se difamaron mutuamente; sin embargo, el actor salió mejor librado y recibirá una reparación del daño por 10.35 millones de dólares, mientras que Heard recibirá un monto de dos millones de dólares.



