Amber Heard: ganancias de sus películas no alcanzan para pagarle a Johnny Depp

La actriz de Hollywood, Amber Heard, no sólo perdió el juicio con su expareja Johnny Deep, sino que además la sentencia dicta que debe un monto importante de dinero (más de 10 millones de dólares), mismos que por el momento no podría pagar debido a sus dificultades financieras.

Heard ya ha comentado que no cuenta con la solidez financiera para pagar el monto que le debe a Deep, luego de la sentencia en que ambos fueron obligados a pagarle a otro una fuerte suma de dinero por las difamaciones en las que ambos incurrieron respecto al oteo, pero Heard salió más perjudicada al ser la que recibió el castigo más alto que ni con todos los salarios de sus últimas películas podría alcanzar a cubrir.

De acuerdo a un estimado divulgado por distintos medios de comunicación, la actriz no contaría con esa suma ni siquiera sumando sus ingresos entre el 2013 y el 2019, por concepto de salarios por sus actuaciones en películas o como imagen de reconocidas marcas en las que participa como modelo.

Explorando formas de juntar dinero

De acuerdo a la información vertida, Amber no alcanza a cubrir esos diez millones de dólares y ahora está pensando qué hacer para poder juntar el dinero que debe, situación que dio a conocer su abogada, Elaine Bredehoft, quien aseguró que su clienta está en bancarrota.

Por ahora, la solución que está vislumbrando la actriz es hacer un libro, contando su historia de vida en primera persona, lo que le daría la posibilidad de poder juntar dólares para abonar a su cuenta y después a Deep.

Cabe resaltar que en la demanda que interpuso en contra de Johnny Deep, el pago que reclamaba era por 100 millones de dólares, en tanto, el actor de Piratas del Caribe, pedía 50 millones, si la sentencia hubiera tenido esos montos, la situación sería todavía más complicada para ella, para poder juntar 50 millones de dólares.

Heard primero tendrá que pagarle el dinero a Depp para poder apelar el veredicto, algo que dijo que haría desde el día que se dio a conocer su derrota en la corte de Fairfax en Virginia.

La actriz no puede apelar la decisión del jurado si primero no paga el dinero que le toca solventar a Deep, si no lo hace enfrentaría graves consecuencias.



