Periodista de la BBC revela escalofriantes momentos que sufrió junto a sus compañeros de escuela

Nick Campbell rompió el silencio y contó una de sus más difíciles experiencias que sufrió cuando era un niño en una escuela privada en Edimburgo, Escocia, durante la década de 1970. La confesión la realizó en una de las emisiones de su podcast Sounds Different de la BBC.

El abuso del que fue víctima tuvo un efecto profundo en su vida, lo cual lo había estado obsesionando, contó en BBC Radio 5, donde relató que también fue testigo del abuso violento y sexual que los maestros de la Academia de Edimburgo hicieron hacia sus demás compañeros.

El impulso que llevó a Campbell a contar la traumática vivencia fue gracias a su esposa quien tras contarle que escuchó otro podcast de la emisora británica, In Dark Corners, que toca el tema del abuso en las escuelas privadas de Gran Bretaña, el locutor se puso en contacto con su productor para contarle lo que sabía de la academia escocesa.

Nick Campbell narra la traumática experiencia

"Sé que estoy entre amigos, pero puede que me tambalee, pero sé que estarán conmigo", fue la manera como Nick Campbell presentó el episodio especial y comenzó con la emisión cuya historia fue publicada por la propia BBC.

"Fui golpeado brutalmente en la escuela por un maestro que era un líder en la unión de las Escrituras; mi madre lo llevó tan lejos como pudo y obtuvo una disculpa humillante de él, pero fue esencialmente obstruido y fue silenciado por la escuela.

Y había un maestro, Hamish Dawson, que ahora está muerto, que tenía manos errantes con regularidad, muchos de nosotros estábamos en el extremo receptor, y mis amigos y yo todavía hablamos de eso, con total desprecio. Éramos 12. Pero había algo más que nunca olvidaré”, indicó el periodista en su emotiva confesión.

"Estar en un vestuario a los 10 años, después del rugby, ver a un maestro abusar de mi amigo. No puedo describirlo aquí y nunca puedo dejar de verlo.

Este hombre era conocido por todos nosotros como un depredador y un sádico, pero nunca se lo dijimos. A nadie. Mis amigos de la escuela y yo volvemos a hablar de eso entre nosotros: desprecio, incredulidad e incomprensión.

Ese tipo de cosas sucedieron a simple vista y no se hizo nada ¿Y por qué nosotros, como niños pequeños, no le dijimos a nadie en el poder lo que estaba pasando? No lo sé”.

La Academia de Edimburgo responde a Nick Campbell

La experiencia la contó al periodista Alex Renton, quien la dio a conocer en su programa donde uso el pseudónimo “Edgar” para referirse a aquel maestro, que si bien, no fue el que atacó a Campbell, de igual manera lo llevó a tener ese trauma de la infancia. Contar la vivencia a su colega logró que por fin alguien supiera de la experiencia amarga que tuvo el comunicador en su infancia.

La Academia de Edimburgo se enteró de la situación que Campbell y sus compañeros vivieron hace 50 años, por lo que un portavoz dijo que "lamenta profundamente lo que sucedió en el pasado y se disculpa de todo corazón con los involucrados".

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes, incluida la Policía de Escocia, en sus investigaciones y nos gustaría asegurarles que las cosas han cambiado drásticamente desde la década de 1970. La Academia cuenta con medidas sólidas para salvaguardar a los niños en la escuela con capacitación en protección infantil”, indicó el portavoz.

Sobre Hamish Dawson, Campbell descubrió que sigue vivo y señaló que vive en el extranjero junto con su esposa y tiene una cómoda jubilación, y a pesar de los esfuerzos por extraditarlo, éstos han fracasado. “Los relatos de los sobrevivientes, y su larga carrera en la enseñanza siempre con referencias brillantes, bien podría ser uno de los pedófilos más prolíficos en la historia criminal británica”.

