Famoso rapero retó a sus enemigos en Instagram; 5 minutos después fue asesinado a tiros

Las redes sociales son inmediatas, cualquier mensaje que se difunda puede llegar a cualquiera en cuestión de segundos, por ello es un arma de doble filo que en ese caso resultó perjudicial para una joven promesa de la música urbana.

El rapero Rollie Bands fue asesinado a tiros, momentos después de que supuestamente les comunicara a sus enemigos: "Estoy en mi casa", a través de una historia de Instagram.

Según los informes, la estrella de la música fue asesinada frente a su domicilio ubicado en Tampa, una ciudad de los Estados Unidos situada en el condado de Hillsborough, en la costa oeste de Florida. De acuerdo con HipHopDX, el difunto rapero escribió: "Muchos de estos niggas saben dónde vivo. Duermo en paz. Si un negro quiere fumar, estoy en mi casa en 5 minutos".

Tal cual, 5 minutos después, alrededor de las 3:30 de la madrugada, la difunta estrella recibió un disparo por parte de una persona que aún no ha sido identificada, según información del The New York Post.

En un comunicado compartido con la publicación estadounidense, la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough dijo: "En este momento, el tiroteo no parece aleatorio, ya que los sospechosos y la víctima posiblemente se conocen entre sí".

De inmediato, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, pero no pudo ser salvado. Los sospechosos, que la policía cree que conocían y atacaron a Bands, huyeron en un vehículo. Al momento, siguen prófugos.

Cuando la noticia de su muerte apareció en línea, llegaron tributos para el prometedor rapero:

"Mi corazón está con el rapero Rollie Bands en Tampa que fue asesinado a tiros. De todos modos, es triste", escribió un fanático en Twitter durante el fin de semana, y otro agregó: "Descanse en el paraíso para Rollie Bands. Tan triste y sin sentido. Él todavía debería estar vivo".

Rollie, que se cree que tenía veintitantos años en el momento de su muerte, era una estrella en ascenso en la escena musical de Tampa y tiene casi 6 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

