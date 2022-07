Expolicía encubierto revela sus experiencias más aterradoras: “vi la muerte pasar"

Un expolicía encubierto decidió revelar las situaciones más peligrosas que tuvo que enfrentar durante su carrera. El hombre, identificado como Keith Banks, describió los encuentros más escalofriantes que pudieron haber terminado con su vida.

Banks detalló que trabajó como oficial de policía encubierto en Australia. Aunque actualmente, es miembro de la junta de The Male Hug, una organización benéfica que apoya a los hombres para hablar sobre su salud mental.

Durante un podcast, el hombre detalló que en una ocasión ingresó a un departamento para comprar drogas, sin embargo al ingresar una persona le apuntó con una escopeta en la cabeza. "(Él) amenazó con dispararme", dijo Banks.

El sujeto también narró que vio la "muerte pasar" en otra ocasión, cuando mientras realizaba su trabajo, un grupo de traficantes comentó lo que harían si llegaran a encontrar a un policía encubierto.

"No fue bonito", dijo Banks. "Si bien no sabían quién era yo, eso es aterrador, porque sabía que si algo hubiera salido a la luz, me habrían matado y me habrían matado de manera bastante dolorosa y terminal", dijo Banks.

Otro de los episodios más aterradores que vivió se suscitó en un club nocturno, donde acudió en compañía de un traficante. Banks sitió terror cuando el cantinero del lugar lo reconoció y comentó su nombre real frente al delincuente.

"Tuve que hablar muy rápido y usé un lenguaje bastante fuerte con él para decirle que estaba equivocado", comentó el exoficial, quien añadió que sintió miedo de ser descubierto. "Me hubiera matado", confesó.

Veinticinco años después de retirarse de la fuerza, Banks escribió un libro que detalla su carrera. La publicación fue titulada "Drugs, Guns and Lies". Tiempo después, el hombre escribió un segundo libro sobre los riesgos y la vida como un policía encubierto, llamado "Gun to the Head".



