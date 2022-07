Mujer corre al ver que un hombre roba su bolso y casi muere atropellada | VIDEO

En redes sociales se ha difundido un video de una cámara de vigilancia, en el que se puede ver cómo una mujer casi pierde la vida al tratar de recuperar un bolso que le había robado un hombre, esto en un suburbio de MIami, Florida.

En la toma se puede apreciar como la víctima comienza a correr tras el ladrón sin pensárselo dos veces, sin embargo, el hecho pudo haber terminado muy mal, pues el hombre no dudó en aventarle el auto en el que huía.

“Él me miraba y me seguía, eso fue lo que más me asustaba”, señaló la mujer a los medios locales, quien además comenté tener temor a represalias, por lo que prefirió permanecer en el anonimato.

De acuerdo con la víctima, en ningún momento tuvo idea de que estaba tramando el hombre que estacionó su automóvil blanco frente a su casa, sin embargo, tras unos segundos salió a su entrada en busca de un cupón que estaba en el interior de su auto, y fue cuando lo atrapó robando su bolso.

Captan robo que casi termina en tragedia

En las imágenes difundidas en redes sociales y por los medios locales, se ve cómo un automóvil blanco se detiene en la entrada de la casa, posteriormente un hombre se baja el vehículo y se acerca despacio al Audi blanco de la víctima.

En el video luego se aprecia, que este va directo a la puerta del copiloto y toma el bolso de la mujer, quien tras ver la acción, corre tras él, pero en el camino es golpeada por el auto del ladrón. “Pensé que me iba a matar cuando caí al suelo”, comentó en una entrevista la víctima.

Por ahora, las autoridades buscan al autor de este crimen, por lo que el video de las cámaras de vigilancia es de mucha importanca, pues en el se tiene el rostro del agresor.

Los servicios de emergencia informarón que la víctima quedó solamente con algunos rasguños y moretones en la mano y muñeca, además un golpe en la rodilla.

