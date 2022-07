Mató a su ex novia mientras paseaba a su bebé; hoy lo acusa de asesinato en NY

Un hombre de 22 años fue acusado por la policía de Nueva York de haber asesinado de un disparo mortal a su exnovia, una madre de 20 años que en esos momentos había salido a pasear a su bebé de tres meses, de acuerdo con la información dada a conocer por el departamento de Policía.

Se trata de Isaac Argro, joven que presuntamente habría asesinado a su expareja, Azsia Johnson, el miércoles por la noche; el sujeto finalmente fue capturado el viernes pasado y trasladado a la comisaría de Manhattan. Según la versión de la policía, Argro, quien había tenido un hijo con la víctima, se negó a declarar y solicitó un abogado.

Mediante sus redes sociales, el comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, informó que el hombre es acusado de asesinato y posesión de un arma: "Isaac Argro, de 22 años, fue arrestado y acusado de asesinato y posesión criminal de un arma en relación con el trágico tiroteo de Azsia Johnson en el Upper East Side de Manhattan. @NYPDDetectives continúan siendo implacables en su búsqueda de justicia", escribió en un tuit.

Madre de víctima celebra el arresto del presunto asesino de su hija

Lisa Desort, madre de Johnson, la joven asesinada, celebró el arresto de Argro y aseguró que “se está haciendo justicia”, de acuerdo con lo declarado durante una entrevista que concedió al diario The New York Post el pasado viernes por la noche.

Aunque reconoció que su arresto “no traerá de vuelta a mi niña. Mi bebé todavía está en una caja fría”, al tiempo que Isaac Argro era sacado de la comisaría, de camino al Tribunal Penal de Manhattan, en donde se reconoció como "inocente".

Azsia Johnson presuntamente habría sido asesinada por su expareja. FOTO: Especial

El presunto sospechoso se mantuvo en el radar de la Policía desde un inicio debido a acusaciones de abuso y acoso a Johnson que tenía desde el pasado, aseguraron fuentes familiares.

La propia Azsia Johnson había informado a la policía, durante el pasado Año Nuevo, que su expareja la había agredido en su casa, ubicada en Jamaica, Queens, cuando ella se encontraba embarazada de seis meses de su hijo, de acuerdo con información dada a conocer por familiares y fuentes policiales.

Debido a esto, y como medida preventiva, Johnson se mudó a un refugio de abuso doméstico localizado en East Harlem, dadas las preocupaciones por su seguridad, aseguró su madre, Lisa Desort, al "The New York Post". No obstante, “de alguna manera (Argro) descubrió dónde vivía mi hija”, declaró.

Johnson se dirigía a encontrarse con su expareja cuando recibió un disparo a quemarropa en la cabeza. FOTO: Especial

Según declaraciones de la propia familia de Johnson, la joven les había confesado que planeaba reunirse con el padre de la bebé el miércoles por la noche, ya que "se sentía mal" de que él no estuviera en la vida de su hija: “Estaba realmente deprimida porque su bebé no tenía padre”, declaró Lisa Desort al diario el viernes pasado, durante una entrevista.

Aquel día, la joven madre se dirigía a encontrarse con su expareja cuando recibió un disparo a quemarropa en la cabeza, de acuerdo con fuentes policiales y policiales. Finalmente, Desort declaró que su hija tenía un mal presentimiento por ver a su expareja, pero siguió adelante de todos modos.

SIGUE LEYENDO:

La pandemia le causó ansiedad y depresión: un policía no aguantó más, asesinó a su bebé y luego se suicidó

"No mostró piedad": Hombre apuñaló cientos de veces a sus padres; dijo que fue en defensa propia

Papás veganos mataron de hambre a su bebé: solo le daban de comer verduras crudas y frutas