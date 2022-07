Cofundador de una secta satánica se convirtió en cristiano: "Apareció Jesús ante mí"

Las religiones inspiradas por estos textos cristianos consideran a Satán tradicionalmente como un adversario. A partir de este antecedente milenario, resulta sorprendente el siguiente testimonio: un hombre, quien es el cofundador de una iglesia satánica, decidió convertirse en cristiano.

Este caso ha sacudido en los últimos días a la comunidad cristiana en Sudáfrica, luego de que Riaan Swiegelaar publicara un video en Facebook en el que narra la historia completa de cómo fue tal conversión, mismo clip que desde el pasado 4 de julio ha alcanzado las 211 mil reproducciones y poco más de 10 mil reacciones.

El ahora cristiano recordó su pasado y el móvil que lo involucró con el satanismo 4 años atrás: “En ese momento tenía una resonancia conmigo, estaba muy quebrantado y triste sin darme cuenta” dijo Riaan.

“Creo que la razón por la que mucha gente conecta con el satanismo es que vienen de un contexto muy quebrantado, roto y herido”, señaló.

En mayo pasado, luego de dar una entrevista en una estación de radio cuando era aún líder de la SASC (South African Satanic Church), Riaan tuvo un encuentro con una mujer que se había acercado a él.

“Le dije: ‘No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista’, porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, después de que dije eso y me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, recordó Swiegelaar.

“Eso es todo lo que hizo. Solo dijo que era un placer conocerme en persona. Una semana después, en WhatsApp, a través de su estado, vi que esta mujer era cristiana”, contó. “Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional; pese a las cosas que dije, ella hizo eso y eso se me quedó grabado”.

Posteriormente, Riaan se encontraba practicando un habitual ritual satánico, cuando de repente, “apareció Jesús ante mí, yo con actitud extremadamente arrogante dije: ‘si eres Jesús, debes demostrarlo’”.

Supuestamente, después de este hecho “me inundó con el amor y la energía más hermosa y lo reconocí de inmediato”. Según confesó, no creía poder ser digno del amor de Dios, pues se identifica como homosexual.

No obstante, el ex satanista reveló que en el último mes ha tenido “conversaciones reales con Dios” y ha podido sentir y ver que no es una comunidad cerrada, y contrario a lo que muchos piensan, “está abierta para todos”.

