Nuevo medicamento erradicó por completo el cáncer en 18 pacientes

Un nuevo medicamento ha generado esperanza en millones de personas que padecen cáncer, pues en un estudio (de 18 pacientes) logró erradicar al 100% su cáncer rectal. El doctor Luis A. Diaz Jr., médico del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, líder de la investigación, expuso que sería el primer fármaco en el mundo en lograr esto.

Si bien el estudio no se ha replicado, otros expertos se dicen entusiasmados con la noticia. Los datos se publicaron en la revista especializada New England Journal of Medicine, donde se detalla que todo el proyecto fue financiado por la farmacéutica GlaxoSmithKline.

Los pacientes optaron por experimentar

Se precisó que todos los que participaron en los ensayos no quisieron tomar los tratamientos convencionales como quimioterapia, radioterapia e intervención quirúrgica que podrían mermar más sus vidas y provocar disfunciones intestinales, urinarias y sexuales. Sin embargo, pensaron que al final tendrían que recurrir a estas.

Podría ser el medicamento del futuro. Foto: Especial.

En la investigación se menciona que se administró cada tres semanas durante seis meses y costó unos 11 mil dólares por dosis, puesto que no es producido en masa. Lo que hace es exponer las células “contaminadas” para que el sistema inmunitario pueda atacarlas.

Aunque podría causar efectos adversos, en la muestra de pacientes, ninguno los presentó, esto no significa que no los vaya a provocar sino que tal vez se necesita probar en más personas.

Hanna K. Sanoff, del Centro Oncológico Integral Lineberger de la Universidad de Carolina del Norte, que no participó en el estudio, opinó en una editorial que si bien los resultados son convincentes, aún no se puede cantar victoria, pues el cáncer podría regresar.

Según recogió el medio The New York Times, por su parte, Kimmie Ng, oncóloga experta en cáncer colorrectal en la Escuela de Medicina de Harvard, expuso que esto es algo sin precedentes que pese a lo optimista que suena, tiene que ser replicado. Sólo el tiempo dirá si este medicamento será el futuro contra la lucha del cáncer.

