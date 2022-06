Hombre pelea a golpes con un canguro para defender a sus perritos | VIDEO

Un hombre peleó a golpes contra un canguro en Victoria Central, Australia. El motivo: defender a sus lomitos de un posible ataque del marsupial.

De acuerdo con un video difundido por 9 News Australia, se observa cómo un hombre, llamado Cliff Des tuvo que luchar a golpes contra un canguro de su tamaño. El encuentro se dio después de que sus perros empezaron a ladrar. Situación que alertó al hombre de 59 años.

"Era un canguro loco de seis pies tratando de sacar a mis perritos del patio"

Esos fueron los calificativos que usó Cliff cuando se dio cuenta que el animal arremetía contra sus mascotas. De acuerdo con la grabación se aprecia cómo el hombre sale corriendo y de detrás el canguro.

"Me acerqué a él, a unos 30 pies (3 metros) de distancia para tratar de espantarlo, pero no quería irse”, recuerda el hombre.

El marsupial empieza a golpear al hombre y este se defendió literalmente a golpes, incluso se se observa que usa un palo para impactar al canguro, pero no cae, por lo que Cliff lo toma del cuello y logra ponerlo en el piso. De esta manera de logra tranquilizar el animal.

"Me caí cerca de un palo, y decidí tomarlo. Después de tres golpes, éste se partió como una zanahoria. Pensé que este animal hablaba en serio, me iba a matar si no lo hacía algo, por lo que decidí derribarlo” enfatiza Cliff.

Las heridas del encuentro

Después de su encuentro, Cliff Des resultó con heridas en la cabeza y las manos, sin embargo, no fue nada que requiriera una atención mayor. El canguro posteriormente se fue sin heridas y volvió a su habitad natural, según versiones del hombre.

Pese a las mordidas y lesiones que obtuvo Cliff no le guarda rencor al canguro. “Construimos nuestros caminos sobre los de ellos. Son unos animales hermosos. Después de esto, mi sugerencia es que no debes acerarte a ellos. No sabemos cómo piensan y pueden perder el control”, finalizó.

Sigue leyendo:

Graban a canguro bebé saltando en la cabina de un avión: VIDEO