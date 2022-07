Enfermera creyó que solo tenía un dolor de garganta hasta que su piel se convirtió en un "estampado de jaguar"

El caso de una enfermera, de 22 años, se ha viralizado en redes sociales, por la enfermedad inusual que padece. El caso se registró en el Condado de Antrim, en Irlanda del Norte y rápidamente se ha difundido por todo el mundo.

La historia de la enfermera, identificada como Ashling Armstrong, inició cuando la joven sufrió un leve dolor de garganta y un caso de acné severo. De pronto, le fueron apareciendo manchas rojas en todo el cuerpo. Las pequeñas marcas escamosas, con forma de lágrima, aparecieron en su pecho, torso, brazos, piernas y espalda, sin una explicación razonable.

Las manchas aparecieron en todo su cuerpo. Foto @_ashharmstrong

“Empezó en mi pecho a mediados de enero… Fue muy leve en ese momento”, dijo Armstrong, de 22 años, a medios locales e internacionales. “Cuando era más joven, solía tener un acné muy malo, así que pensé que era normal.

Sin embargo, con el paso del tiempo la joven se percató de que las manchas empeoraron en tamaño y color, por lo que comenzó a tomar el problema en serio y se preocupó por su estado de salud.

"Mi mamá vino a verme la semana siguiente y pidió ver mi espalda y yo no la había visto y me dijo 'tu espalda está completamente cubierta de manchas'”, comentó la joven.

Luego de que el problema escalara, Armstrong acudió al hospital, donde recibió un diagnóstico inesperado. “Fui al médico y me diagnosticaron psoriasis guttata, lo que me deprimió mucho”, compartió. Agregó que su médico le dijo que el dolor de garganta probablemente causó el sarpullido repentino.

Fue diagnosticada con psoriasis guttata. Foto: @_ashharmstrong

La psoriasis es una enfermedad cutánea, común en niños y adultos jóvenes, que a menudo surge después de una infección como la faringitis. Cabe señalar que los brotes no son una afección crónica y, por lo general, desaparecen solos después de algunas semanas.

En el caso de Armstrong, las manchas han persistido durante casi seis meses. "Al principio, me hizo sentir muy enojada e insegura”, dijo la joven. “Me tapaba constantemente, porque me daba vergüenza". No obstante, la joven decidió mostrar sus manchas a través de TikTok.

“Lo publiqué y es literalmente lo mejor que he hecho en mi vida. Me siento tan increíble al respecto”, señaló. “Mi confianza se ha disparado, ni siquiera puedo describirlo, es increíble. Me siento realmente poderosa”.

