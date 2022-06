"La niña del napalm" que sufrió el ataque en Vietnam recibe último tratamiento en la piel 50 años después

Kim Phuc Phan Ti era una niña de apenas 9 años que vivía en Vietnam a inicios de la década de los años 70, momento en que Estados Unidos libraba una guerra en ese lugar. Conocida a nivel mundial como "La niña del napalm", Kim sufrió quemaduras severas tras un ataque de napalm sucedido en el lugar donde vivía.

Ante esto, el fotógrafo vietnamita-canadiense Nick Ut capturó en su lente una de las imágenes más icónicas de la historia de una guerra, donde esta pequeña corre a lado de otros niños, huyendo de su aldea y con la vida peligrando en el borde de su piel.

Hoy, a 50 años de ese momento y tras una vida dedicada a compartir paz y crear una familia, esa niña tiene ya 59 años y por fin pudo culminar su tratamiento médico en la piel para sanar sus heridas de guerra.

La niña vietnamita marcó un hito emocional a medio siglo de curación, misma que culminó esta semana en Florida. La imagen de 1972 con el cuerpo escaldado y la expresión angustiada de Kim Phuc Phan Ti, le valió ese apodo de "la niña del napalm", mismo que se incrustó en la psique de la sociedad estadounidense al ser capturada por la lente de Nick Ut.

Ahora con 59 años, Phan Ti recibió su último tratamiento de la piel en una clínica de Miami después de décadas de dolor que continuaba asolando su torso lleno de cicatrices.

La misma Phan Ti recordó el día del bombardeo de 1972 y manifestó a un medio de EU que ese día jugaba con otros niños cuando los soldados vietnamitas le dijeron que corriera.

Luego del ataque y las quemaduras que captó Ut, la niña supo que sus heridas eran tan graves que los médicos dudaron de que sobreviviera. Años después, Kim Phuc Phan Ti recibió tratamiento con láser por parte de la Dra. Jill Waibel en el Instituto de Dermatología y Láser de Miami en Florida, quien trabajó pro bono.

"Todavía recuerdo lo que pensé en ese momento: 'Oh, Dios mío, me quemé, entonces seré feo, entonces la gente me verá de una manera diferente'", dijo Phan Ti al medio.