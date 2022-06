Enfermera de 40 años acusada de abuso sexual contra un menor es declarada inocente

Una enfermera que fue acusada de agredir sexualmente a un adolescente durante una fiesta fue declarada inocente. Los hechos ocurrieron en Reino Unido. La mujer, identificada como Katie Barrett de 40 años, enfrentó un juicio de 13 días.

De acuerdo con las declaraciones del menor, el suceso ocurrió durante una fiesta. Según su testimonio, Barrett lo había atraído a su habitación y minutos antes le había dicho a su padre: "No te preocupes, no estoy tratando de seducir a tu hijo". Además, el adolescente de 13 años detalló que la enfermera le había dado alcohol antes de besarlo.

Posteriormente, el menor de edad señaló que la mujer lo llevó a un cuarto y quería realizar el acto sexual, una afirmación que Barrett negó a lo largo de los procedimientos del juicio.

Por su parte, la acusada declaró ante el jurado que las acusaciones del menor eran puras fabricaciones e insistió en que nunca haría tales cosas porque ella misma tenía un hijo pequeño.

La acusada declaró ante el jurado que las acusaciones del menor eran puras fabricaciones. Foto: Pixabay

"No le pregunté si quería tener sexo. No lo llevé arriba, no toqué su pene y no hice ninguno de estos tipos de comentarios", insistió la mujer ante la corte. "Solo estaba siendo amigable y compartiendo, no había nada siniestro en eso", enfatizó.

“Hablamos sobre la vida escolar, cómo estaba lidiando con la cuarentena, qué quería hacer cuando terminara la escuela y una conversación general apropiada. Quiero decir que soy una persona amigable de todos modos, tal vez mi amistad se malinterpretó en otra cosa, pero ciertamente no hubo contacto físico ni nada por el estilo", declaró Barrett.

En el período previo a la decisión del jurado, el abogado defensor dijo: "La defensa dice que es extraño que él (el niño) compartiera este relato. Me atrevo a decir que esto es malicioso, ya que es una tontería adolescente".

Al concluir el caso, el juez agradeció al jurado, integrado por seis hombres y seis mujeres y a los abogados, luego confirmó que Barrett quedaba libre y podía abandonar la corte. La enfermera se negó a dar declaraciones sobre el caso o su absolución.

Sigue leyendo

¿Quién es Danna Ponce, la actriz que denuncia a Coco Levy por presunto abuso sexual?