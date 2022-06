El impactante video del momento en que un hombre salva sin querer a una bebé que cayó del balcón

En redes sociales circula el impactante video del momento en que una bebé de un año cae de cabeza desde el balcón de su casa en Turquía. La niña se dirigía a toda velocidad al piso, pero tuvo la fortuna de que un hombre le salvara la vida sin querer.

Y es que en la grabación, que dura apenas segundos, se ve como un sujeto -identificado como Ruhi Asci- está parado en la banqueta, al parecer mirando el aparador de una tienda cuando siente que algo lo golpea en la espalda. Él creyó que se trataba de una maceta u otro objeto, según dijeron medios locales.

Sin embargo, su sorpresa fue enorme cuando se dio cuenta que lo que le había caído encima era una bebé, a la cual afortunadamente salvó por casualidad de un terrible golpe en el suelo, ya que su espalda amortiguó la caída.

"Al principio pensé que me había caído una maceta, cuando me di vuelta me di cuenta que era un bebé. Rodó por mi espalda y golpeó el suelo", contó Ruhi a medios locales.