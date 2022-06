Condenan a 15 años de prisión a un hombre que arrancó el cuero cabelludo de su expareja

La Fiscalía de la Nación de Colombia condenó a 15 años y siete meses a un hombre por feminicidio en grado de tentativa, por los hechos que se suscitaron en agosto de 2018, cuando golpeó a su expareja y posteriormente con un cuchillo cortó el cuero cabelludo de la mujer en Barranquilla, Colombia.

El hombre identificado como Armando José Castro Maldonado fue arrestado tres días después de los hechos, a través de una orden judicial que ejecutó la Policía Nacional en el barrio de El Santuario de Barranquilla. Posteriormente el sujeto fue recluido en Cárcel Distrital, El Bosque de la capital del Atlántico.

Agredida al negarse a tener relaciones

Una noche de agosto de 2018, la mujer de 25 años fue despertada por su expareja, quien pretendía tener relaciones sexuales con ella. Al negarse recibió una serie de agresiones del sujeto, las cuales pusieron en peligro su vida.

La mujer pasó la noche con la hermana de Castro Maldonado, ahí se encontró con el hombre, quien había llegado de un viaje y le pidió que pasara esa noche en la casa de su hermana, por lo que ella accedió.

La pareja había terminado su relación anteriormente

La pareja tenía dos meses de haber terminado, pero aprobó la petición para evitar un ataque de celos. Sin embargo, cuando todos dormían, el sujeto salió de su cuarto y agredió a la mujer.

“Ese día yo me encontraba en la casa de una hermana de José, acompañada de mis tres hijos con quienes teníamos planeado pasar allí ese fin de semana festivo. En horas de la noche él me pidió estar con él, pero yo me negué. De inmediato él empezó a gritarme como loco, fue a la cocina tomó un cuchillo y se abalanzó sobre mí”, relató la víctima a RCN Radio en el 2018.

Ante el ruido de la agresión, la hermana despertó y al ver que corría sangre en la cabeza de su excuñada llamó a los servicios de emergencia. Al llegar estos trasladaron a la mujer agredida al Hospital Universidad del Norte con cuatro heridas profundas que fueron intervenidas quirúrgicamente.

Cuando le cosieron las heridas estaba consciente (Foto: Especial)

“Llegué al hospital, los médicos se preguntaban por qué yo estaba consciente tras haber perdido mucha sangre. Sin anestesia me volvieron a coser el cuero cabelludo. Yo sentía las punzadas, pero era la única forma. Al rato me desmayé del dolor”, contó la mujer a RCN Radio.

No era la primera vez que la mujer era agredida por Armando José Castro Maldonado. El motivo de la separación fue porque el sujeto intentó ahogarla en un tanque de agua. En esa ocasión la hermana también intervino.

