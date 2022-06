Encuentran en un granero el cuerpo de una joven desaparecida desde mayo

Una mujer de 21 años que desapareció en mayo fue encontrada enterrada en un granero de Missouri. Jessi Wilfong fue reportada como desaparecida por su madre, Kathy Wilfong, el 25 de mayo, casi una semana después de la última vez que viera a su hija en su residencia de Millersville.

Jessi supuestamente se reunió con su tío, Lawrence Schanda, y su novia, Teresa L. Baumgartner, de 59 años, la noche en que fue vista por última vez; cámaras de vigilancia la grabaron llegando al hogar de su pariente, pero en las grabaciones nunca se le ve salir. Las señales de su teléfono dejaron de emitirse la misma noche que desapareció.

Desafortunadamente su madre no se percató rápidamente de la situación, pues no vivían juntas; comenzó a preocuparse al ver que no estaba activa en redes sociales, ya que ella era una usuaria que solía actualizar sus perfiles constantemente.

La única persona detenida es la pareja de su tío. Foto: Especial.

La encontraron enterrada en un granero

De acuerdo con los reportes, información no revelada al público llevó a los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cape Girardeau a una residencia en el condado perteneciente a Baumgartner y Schanda el 15 de junio. En el hogar, los investigadores descubrieron que se había retirado la alfombra de la sala de estar.

"A partir de las pruebas recopiladas y otra información obtenida del proceso de investigación, se sospechó que el juego sucio estaba involucrado en la desaparición de la Sra. Wilfong', escribió la sheriff Ruth Ann Dickerson en un comunicado de prensa. El 18 de junio, los agentes fueron llevados a un granero "muy cerca" de la residencia de Baumgartner. Los investigadores encontraron una parte del suelo recientemente removido, donde más tarde se descubrieron los restos de Jessi.

El caso fue declarado como homicidio dos días después. Baumgartner fue arrestada el 21 de junio, acusada de manipular pruebas físicas en una investigación de delito grave.

Schanda, mientras tanto, no ha sido arrestado ni acusado en relación con el caso. Sin embargo, dijo a los oficiales el 8 de junio que se había metido en un altercado verbal con su sobrina el 19 de mayo después de que supuestamente proporcionara a las fuerzas del orden información sobre su actividad de drogas ilegales. Pero la investigación aún está en curso.

