"México y España no pueden estar divididos": Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, platicó con El Heraldo de México, sobre la relación de España con nuestro país, sobre la decisión del mandatario mexicano de no asistir a la pasada Cumbre de las Américas, de la crisis ambiental y de la guerra en Ucrania.

Gran amigo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el funcionario español consideró que "según mi amigo AMLO en 'pausa', una palabra como él habla, pausado, porque es un hombre muy sincero. Pienso que esto tiene que arreglarse muy pronto, yo no veo a España y México divididos, porque nos unen muchas cosas.

"Empezando por un activo de primerísima división, como lo es nuestra lengua, lo que une a los pueblos y que con esto se ha creado un imperio de relaciones. Como no vamos a ser capaces de restablecer las relaciones con un país hermano, y creo que la pausa que dio el presidente de México terminará pronto", destacó.

El gobernante –dijo– "aquí nos tenemos que pedir perdón todos, porque en todo tiempo hemos cometido barbaridades, no hay un pueblo que no las haya hecho, y tenemos que hacerlo. Pedirse perdón tiene que ser de hermandad absoluta, entre dos pueblos que se aman".

"El presidente López Obrador es un hombre que dice lo que piensa, no gustará a muchos, pero sí puedo decir –porque le conozco bien– y que es de un gran valor a destacar en México, es un hombre honrado, austero, no ambiciona riquezas, y para mí en política lo que más valoro es la honradez", resaltó.

De lo que piensa el presidente de Cantabria de que AMLO haya decidido no ir a la Cumbre de las Américas, comentó: "Creo que fue muy acertado que no haya ido a esa cumbre. Donde el país del norte impone condiciones, y unos bloqueos inadmisibles en estos tiempos.

"Estados Unidos no puede estar bloqueando a nadie, porque esa política americana no ha traído a los pueblos ningún beneficio, ahí está Cuba sufriendo de ese bloqueo, la falta de democracia, un motivo más para que el pueblo cubano se resista a un cambio. Hubiera sido de otra forma si las relaciones fueran las correctas, pero EU no puede imponer quien viene o quien no. Y la manera de acabar con las dictaduras es que los bloqueos nunca han sido la solución".

El presidente de Cantabria aclaró que "tengo 80 años, yo en casa no me quedo. No estoy impedido, y no necesariamente me quedo en la política, he escrito libros de muchísimas ventas. Me sigo levantando a las siete de la mañana como toda la vida, no me veo jubilado".

Respecto al cambio climático, Revilla comentó que "es una gran preocupación porque somos tremendamente egoístas, de nada sirven tantas cumbres, como la de París, el G20, G7 o G8 ante la insensatez del ser humano, esa falta de responsabilidad ante el cambio climático.

“España como el mundo entero está viviendo ya una afectación de esto, y no tomar medidas urgentes es muy grave; en las energías renovables hay mucho empleo y trabajo nuevo, que podría orientar la economía de otra forma. El cambio climático tiene que ser prioridad en todos los gobiernos", dijo Revilla.

Sobre la guerra en suelo ucraniano, el presidente de Cantabria señaló que "habíamos salido ya de la pandemia incluso con un crecimiento económico previsible de casi 6%, pero llegó el hachazo de la guerra de Ucrania y Rusia, que a España y a Cantabria le ha afectado mucho", finalizó.

PAL