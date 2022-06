Así reaccionan los niños en China ante un fuerte sismo ¿en México es igual? | VIDEOS

Este miércoles se registró un sismo de 6.1 grados en la provincia de Sichuan, China que dejó como saldo al menos cuatro personas fallecidas y 14 más que resultaron heridas. De acuerdo con la Oficina de Terremotos de China, el epicentro se ubicó cerca de Ya'an, a unos 110 kilómetros al suroeste de la capital provincial de Chengdu. Asimismo, golpeó a una profundidad de 17 kilómetros, alrededor de las 17:00 horas.

El fuerte movimiento volvió a poner al país oriental en el mapa sobre su reacción frente a los movimientos telúricos, pues allá las personas saben exactamente qué hacer cuando la tierra se mueve. En uno de los videos que circuló en redes sociales se puede ver justo el momento en que comienza el sismo, dentro de un salón de clases de preescolar, los pequeños alumnos se alertan por el movimiento.

A pesar del temor, se aprecia a una maestra indicándoles a los niños dónde resguardarse, ya que el grupo se encontraba sentado en un círculo al centro del salón. Sin dejar de mirar la ventana, la joven coloca a los menores debajo de las mesas para evitar que salieran lastimados; los niños, al ver la acción, de inmediato corren a resguardarse siguiendo el ejemplo de sus otros compañeros.

Finalmente, al asegurarse de que el movimiento había terminado, la maestra abre la puerta y los menores van por sus mochilas para colocárselas encima de la cabeza y así, poder salir en orden, otra docente ayuda a los niños para agilizar la salida.

En otro video se puede ver a un grupo de alumnos más grandes tomando clase cuando comienza el sismo, en una sincronía casi perfecta, todos, a excepción del profesor, se resguardaron debajo de sus escritorios.

¿En México es igual?

En México, también suelen ser comúnes los movimientos telúricos, al menos en la Ciudad de México han habido dos que quedaron en la memoria de los capitalinos, ya que hubo personas fallecidas y edificios destruidos.

En este contexto, las imágenes que circularon sobre el país oriental, destacaron la forma de actuar de la gente en China y llevó a los internautas a reflexionar si en nuestro país, realmente estamos preparados para este tipo de siniestros, ya que se necesita de una cultura en protección civil para saber cómo actuar el cualquier lugar.

Y es que con frecuencia se realizan simulacros en espacios públicos para que los mexicanos sepan cómo actuar, sin embargo, al no enfrentarse a una situación real, algunas personas lo toman a la ligera o bien, la desinformación provoca que no sepan qué hacer al momento, incluso la incorrecta construcción de algunos edificios provocan una situación de inseguridad al no contar con buenos cimientos o carecer de escaleras y salidas de emergencia.

