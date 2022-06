"Me cegó el enojo": Mujer rompe botellas de vino de un supermercado tras ser despedida | VIDEO

Una mujer de 25 años no pudo controlar su furia al enterarse que fue despedida de su trabajo, por lo que decidió romper todas botellas de vino que estaban en un exhibidor de un supermercado en la provincia de Santa Fe, Argentina.

La mujer identificada como Evelin Roldan, alegó que sufrió de malos tratos de la encargada del lugar y dijo que fue despedida sin justificación.

“Cuando reclamábamos, la encargada nos decía ‘si no les gusta ahí tienen la puerta, váyanse’. Mi familia me veía como llegaba triste del trabajo, llorando. La pasé mal”, señaló la mujer en entrevista al programa Mediodía Noticias de la cadena 13 de Argentina.

"Me cegó el enojo"

Durante la entrevista Evelin señaló que “en ese momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el trabajo”.

Destaca que, el video que se difundió en redes sociales fue grabado por la encargada de la tienda y estuvo editado. Evelin dijo que en el clip no se aprecian los insultos que recibió por parte de la que era su jefa.

De igual forma señaló que soportó los malos tratos por tres meses y medio, los cuales aguantó porque necesitaba el empleo. Sin embargo, mostró remordimiento por su comportamiento. “Me arrepiento porque yo no quería que llegara a tanto, no quería que me hiciera tanto mal".

La mujer destaca que fue detenida por 30 horas por parte de la autoridad y actualmente enfrente un proceso judicial en libertad por los delitos de daños y amenazas.

También se destacó que el negocio opera con algunas irregularidades, incluso fue clausurado por las autoridades y abierto de manera repentina días después.

Sigue leyendo:

Modo ahorro: Hombre se pone toda su ropa encima para no pagar exceso de equipaje en aeropuerto | VIDEO