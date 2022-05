Occidente expresa su apoyo a Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, realizó ayer una visita no anunciada a Ucrania, informó su portavoz, donde se reunió con su homóloga ucraniana, Olena Zelenska, en una escuela que se utiliza como refugio para civiles desplazados, entre ellos niños.

"Quise venir en el Día de la Madre. Pensé que era importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra tiene que detenerse y que esta guerra ha sido brutal y que el pueblo de Estados Unidos está con el pueblo de Ucrania", dijo Biden a los periodistas.

El Día de la Madre se celebraba ayer tanto en EU como en Ucrania.

Es la primera vez que Zelenska aparece en público desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero, según un funcionario estadounidense.

Las dos se reunieron en un salón de clases, sentándose en una mesa y hablando ante los reporteros, antes de que se reunieran en privado. Zelenska y sus hijos han estado en una ubicación que no se ha dado a conocer por seguridad.

Zelenska agradeció a Biden su “acto de valentía” y dijo: “Entendemos lo que supone para la primera dama de EU venir aquí, en una guerra en la que se producen acciones militares diario, donde las sirenas aéreas se escuchan todos los días, incluso hoy”.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó ayer que el presidente ruso Vladimir Putin es responsable de "crímenes de guerra", durante una visita sorpresa a Ucrania en la que se reunió con el mandatario Volodímir Zelenski.

Trudeau aseguró en una rueda de prensa, con el líder ucraniano, que "debe haber una rendición de cuentas" y que él mismo fue "testigo directo de la brutalidad de la guerra ilegal de Rusia".

Trudeau visitó la ciudad de Irpin, cerca de Kiev, devastada por los combates y que en marzo fue ocupada por los rusos, anunció el alcalde de la ciudad. La visita del premier canadiense a Ucrania no había sido anunciada.

MÁS APOYO

El cantante irlandés Bono, del grupo U2, dio ayer un concierto en una estación del Metro de Kiev, durante el cual elogió la lucha de Ucrania por la "libertad" y pidió por la paz.

Desde la plataforma de una estación del Metro de la capital ucraniana, el legendario músico, de 61 años, y el guitarrista The Edge, interpretaron varios clásicos del grupo, como Sunday Bloody Sunday, Desire o With or without you.

"El pueblo de Ucrania no sólo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad", dijo el cantante.

SIGUE LA RESISTENCIA

Las fuerzas ucranianas peleaban por defender sus últimos bastiones en el este del país, donde los rusos intensificaron sus bombardeos, dejando 60 desaparecidos en el ataque contra una escuela.

En la víspera de las conmemoraciones, en Moscú, de la victoria contra la Alemania nazi, los militares ucranianos del batallón Azov que continúan atrincherados en la inmensa acería Azovstal de Mariúpol.

"Rendirse no es una opción porque a Rusia no le interesan nuestras vidas", dijo Ilya Somoilenko, oficial de inteligencia del batallón Azov.

Putin afirmó que, "como en 1945, la victoria será nuestra", estableciendo comparaciones entre la II Guerra Mundial y el conflicto de Ucrania.

PAL