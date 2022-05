Una banda ucraniana lanzó un remix con Ed Sheeran... al mismo tiempo que pelea en la guerra contra Rusia

Ed Sheeran y la banda ucraniana Antytila, cuyos integrantes están actualmente en el frente de la batalla contra Rusia, han sorprendido a sus admiradores colaborado en una nueva versión del tema “2step” del músico inglés, grabación que hasta el momento cuenta con más de 1.8 millones de reproducciones en YouTube.

En él, Sheeran canta en inglés mientras que el vocalista de Antytila, Taras Topolya, aporta un verso en ucraniano inspirado en su propia historia y la de muchas otras familias que se vieron obligadas a separarse. El videoclip musical, grabado en las calles de Kiev (la capital ucraniana), destinará todos los fondos que recaude a las víctimas de la guerra.

“Personalmente, le estoy cantando a mi amorcito, a mi esposa, (quien está) ahora en los Estados Unidos con mis hijos”, declaró Topolia, vocalista principal de la banda al Washington Post.

El cantante que pasó a ejercer la profesión de médico para ayudar a los soldados heridos, dijo que él, y los miles de hombres que se han unido al ejército de Ucrania desde que comenzó la guerra, solo quieren una cosa: que la guerra termine y ser libres para bailar con las personas que aman.

La ya viral grabación comienza con una toma de Oleksii Sokolov, un bailarín ucraniano de 13 años, danzando solo; se muestra en el escenario del Teatro Académico Nacional Lesya Ukrainka en Kiev, y en medio de los escombros del Palacio de la Cultura en Irpin.

Posteriormente, se muestra a una niña y su madre mientras huyen de su casa en un automóvil después de un atentado. La niña baila sola en un campo al costado de una carretera, mientras se observa al vocalista ucraniano de 34 años con uniforme militar, cantando el nuevo verso.

“Las sirenas interrumpieron nuestro sueño, agarraron en dos maletas y todo el pasado, luego ve, estás detrás del volante, hacia lo desconocido”, canta, recordando el primer día de invasión aún junto a su familia.

Según la entrevista del medio mencionado, el cantante filmó su parte del video en un camino abierto en Kharkiv, cerca de las posiciones de su batallón, con la ayuda de sus compañeros de banda y una cámara GoPro. “Nos detuvimos durante 10 o 15 minutos para grabar este video y luego nos fuimos”, dijo, “porque era peligroso” permanecer demasiado tiempo en un lugar expuesto.

Mientras Antytila se encontraba en Ucrania, subió un video a TikTok donde pedían a Ed Sheeran colaborar en el concierto benéfico que se realizaría en Inglaterra, Concert for Ukraine, para recaudar fondos para su país. No obstante, la organización del evento les negó la participación porque no querían verse involucrados con el conflicto.

Luego, Ed Sheeran les respondió públicamente en otro TikTok agradeciéndoles su interés y mandando mucha fuerza y amor para los refugiados ucranianos. El inglés se puso en contacto con ellos para que formaran parte de un nuevo remix de “2Step”.

