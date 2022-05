Roca con cara de "E.T." levanta especulaciones, ¿fue tallada por extraterrestres?

En una predio privado de São Luiz, en el estado brasileño de Roraima, se encontró una curiosa roca que tiene cara del famoso personaje “E.T” y se ha convertido en una atracción turística, pues muchos especulan que no se formó, sino que la tallaron los extraterrestres, lo cual no tiene fundamento alguno, pero le brinda un aura de misterio a la piedra.

La formación tiene 6 metros de altura, tiene grietas y protuberancias que le dan casi exactamente las mismas características faciales que el adorable alienígena del clásico de Stephen Spielberg. Se descubrió tras un incendio de 2002 que se extendió y llegó a un área cubierta por árboles y plantas.

"Vi la parte quemada y no presté mucha atención", dijo a medios locales Miguel Barreto , dueño de la granja donde está la roca. "Pero cuando volví a mirar, vi y me di cuenta de que parecía ET, me asusté”, agregó. Luego de pensarlo un rato decidió promocionar el lugar y convertirlo en un sitio para visitantes.

"Conocer la piedra se ha vuelto popular, si viniste a São Luiz y no visitaste la roca, no viniste a São Luiz", bromeó Barreto. "E.T." hizo su debut en la pantalla el 11 de junio de 1982. La película gira en torno a un joven de California que se hace amigo del gentil alienígena y le ayuda a escapar de la Tierra en una nave espacial. La película generó 792,9 millones de dólares en taquilla.

No tiene valor histórico o científico en particular. Foto: Especial.

No tiene nada de sorprendente

El doctor Fábio Wankler, geólogo sedimentario de la Universidad Federal de Roraima, expuso que las dos piedras que sirven como base terminaron en la granja debido a la erosión y el movimiento a lo largo de la zona montañosa que rodea el lugar, además de que la “cara” se desarrolló por las condiciones del ambiente.

“Es aspecto humanoide fue provocado por el paso de agua sobre la roca que termina tallando canales a lo largo de miles de años, ya que esas mismas características se pueden encontrar en otras formaciones del norte y sur de Roraima”, precisó.

SIGUE LEYENDO...

Influencer viajaba con su perro de Brasil a Alaska, pero murieron dos días antes de completar su aventura

Una rata desató el caos en un parque de perros y el video lleva millones de reproducciones