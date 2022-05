“No pensé que esto pasaría alguna vez”: Menor que sobrevivió a la balacera en Uvalde no quiere regresar a la escuela

Jayden Pérez es un niño de 10 años que sobrevivió al tiroteo de la escuela primaria en Uvalde, Texas, relató los momentos que pasó ese día, donde murieron 19 de sus compañeros y dos maestras. Señaló que no tiene deseos de regresar a la escuela.

Jayden destaca que ya habían recibido entrenamiento para afrontar una balacera. “Cuando escuchamos los disparos, nuestro maestro cerró la puerta con candado y nos pidió escondernos y estar callados. Yo estaba muy asustado, porque no pensé que esto pasaría alguna vez. Estoy muy triste por los amigos que ya no están conmigo” señaló el menor a la cadena CNN.

La policía reconoció este viernes que tomó una "decisión errónea" al no entrar antes en la escuela primaria de Uvalde donde el pasado martes un joven armado mató a 19 niños y dos maestras, para luego refugiarse en un salón que creyeron estaba vacío, afirmó el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw.

“Estoy muy triste por todos mis amigos”

También Jayden contó cómo pudo escapar de la escuela, después de escuchar los disparos que detonó Salvador Ramos. “Estoy muy triste por todos mis amigos que perdieron la vida. Fue algo aterrador. Yo pude escapar por la ventana cuando llegó la policía, pero ya había pasado mucho tiempo. Los recuerdo a todos”.

Pero dejó en claro que no desea asistir a la escuela.“No quiero saber nada de la escuela, porque no quiero estar en una escuela durante otro tiroteo. Mis papás estaban muy felices cuando me vieron” finalizó Jayden Pérez.

Se pronuncian contra un mayor control de armas

En el marco la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) Greg Abbot, gobernador de Texas y el expresidente Donald Trump dieron su posición sobre el acceso a las armas.

"A cualquiera que sugiera que deberíamos centrarnos en la comprobación de antecedentes en contraposición con la salud mental, le sugiero que está equivocado", apuntó Abbott durante una conferencia de prensa, ya que canceló su presencia en el evento días antes.

Por su parte Trump, en un discurso pronunciado en la convención de la NRA dijo que "las políticas de control de armas impulsadas por la izquierda no habrían hecho nada para evitar el horror que tuvo lugar. Absolutamente nada".

