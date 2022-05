“Lo hubiera reportado”: Abuelo del autor del tiroteo en Texas afirma que no sabía que tenía armas

Luego de la tragedia en Uvalde, Texas donde Salvador Ramos, el joven de 18 años, asesinó a 19 menores de edad y dos profesoras en un tiroteo en la escuela Robb Elementary School, su abuelo habló sobre lo sucedido.

En entrevista para ABC News, Rolando Reyes, el abuelo de Ramos corroboró la versión en la que su nieto le disparó a su abuela, ya que un vecino le informó sobre lo sucedido y posteriormente, el adolescente huyó rumbo a la escuela primaria en donde perpetró el tiroteo.

Por su parte, Reyes aseguró que Salvador era un joven bastante callado, de igual forma, que vivía con ellos ya que tenía problemas con su mamá, por lo que no notó señales de algo inusual en él, pues solían hablar muy poco.

El único problema que hubo entre el adolescente y su abuela fue una pequeña discusión sobre el pago del recibo telefónico, aunque Reyes lo vio como algo insignificante. Cabe destacar que fue ella quien recientemente, en su cumpleaños lo llevó a comer a un restaurante.

Ramos compartió en Instagram las armas que tenía y etiquetó a una joven. | FOTO: Especial

"Este último año él no fue a la escuela, no se graduó" dijo su abuelo, quien además mencionó que en ocasiones lo llevaba a trabajar con él debido a la falta de interés en la escuela.

En cuanto a las armas que Ramos tenía en su poder, su abuelo dijo no saber que su nieto tenía dos rifles AR-15: "Como dije, no me gustan las armas, no puedo estar cerca de ellas" y explicó que esto es también debido al historial criminal que tiene, por lo que no puede tener armas en casa.

El abuelo del adolescente dijo estar en contra de las armas. | FOTO: Especial

En este contexto, el hombre dijo odiar a todas las personas que perpetran tiroteos, además de estar en contra de que la gente pueda comprarlas.

"Yo no sabía que tenía armas, de haberlo sabido lo hubiera reportado" añadió el hombre de 72 años cuando se le cuestionó qué hubiera hecho diferente, asimismo, se mostró firme en su postura contra las armas.

