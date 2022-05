Probó inyecciones de bronceado, pero terminó con una bacteria carnívora en su piel y le dieron convulsiones | FOTO

Advertencia: las siguientes imágenes son explícitas

Los planes de verano están a la vuelta de la esquina y con ellos el deseo de algunos por tener un tono canela sin importar que nuestra piel y salud corran riesgos. Aunque las inyecciones de bronceado en Reino Unido están prohibidas, Danielle Trevarthen quería tener un bonito brillo de verano.

A pesar de que esta historia ocurrió hace 5 años, la protagonista apenas la dio a conocer, volviéndose viral por el calvario que significó para ella.

Trevarthen quedó con una herida abierta en el glúteo izquierdo después de que una sesión casera de inyecciones de bronceado la dejara infectada con una voraz bacteria carnívora.

“Mi cuerpo recibió una paliza absoluta de todo esto”, dijo la joven de 26 años, a Jam Press sobre la extraña complicación, que obligó a la mujer del Reino Unido a pasar 3 semanas en el hospital luchando contra la infección.

Se supone que dichas ampolletas oscurecen la piel al replicar una hormona que estimula la producción de melanina. Sin embargo, una semana después de que la pareja de Danielle le inyectara el bronceado, le apareció un absceso de cinco pulgadas.

Los médicos le recetaron antibióticos y analgésicos, pues su respiración también se había vuelto irregular. Tuvo que visitar a los especialistas todos los días durante una semana para obtener su medicación.

No obstante, nada mataba a la bacteria, la herida se fue haciendo más profunda y el absceso persistió a tal grado que tuvo 5 convulsiones y pasó 3 semanas en el hospital con respiración asistida.

"Recuerdo que me sentí mal casi inmediatamente después de usarlo, pero pensé que probablemente era normal. Pasaron unos días y no podía sentarme sobre mi glúteo izquierdo. Me dolía, estaba rojo", le dijo a NeedToKnow.

Después de esas difíciles y dolorosas semanas, Trevarthen fue dada de alta.

"No puedo enfatizar lo suficiente lo peligroso que es comprar cosas en línea, especialmente cuando no vienen con instrucciones", dijo al medio mencionado. Danielle ahora está usando su horrible experiencia para advertir a otras personas sobre los peligros de las inyecciones de bronceado caseras.

