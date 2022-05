Modelo estuvo al borde de la muerte; pensó que le había salido una peca pero, ¡era cáncer!

Una modelo e influencer australiana estuvo “al filo de muerte”, pues una peca que le salió en la pierna derecha, que ella pensó que era inofensiva, resultó ser un cáncer de piel muy serio. Ahora que está a salvo, contó su experiencia a sus seguidores, para advertirlos de los riesgos de no cuidarse de las largas exposiciones al sol.

"Como se puede ver en la primera imagen, mi mancha de melanoma parecía un lunar normal", escribió Oceana Strachan en un post, junto con fotos que mostraban la mancha en la pierna y cómo evolucionó hasta que le quitaron el tumor. "Soy muy afortunada de que todo lo que me quedó sea una cicatriz", mencionó.

Así evolucionó. Foto: Especial.

¿Por qué le dio cáncer de piel?

Su padecimiento comenzó en 2019, cuando notó que la mancha cambió de aspecto; un examen posterior confirmó los peores temores: tenía melanoma en fase dos, lo que significaba que la enfermedad tenía el potencial de hacer metástasis en otras partes de su cuerpo y potencialmente poner en peligro la vida.

No se cuidaba de la exposición solar. Foto: Especial.

"Recuerdo los veranos cuando tenía 15, 16 y 17 años. Me asoleaba de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, para tener un bronceado y me sentiría reacia a usar protector solar porque no me quemaría después de eso, simplemente me oscurecería", mencionó.

Ahora se someterá a más pruebas para garantizar que el cáncer no se propague en el futuro, "ser consciente y tener autoiniciativa es lo que me salvó, pude ser una de las afortunadas de detectarlo lo suficientemente temprano", dijo en una publicación reciente de Instagram.

La joven de 26 años sufrió de melanoma, el tipo más grave, que representa la mayoría de las muertes por cáncer de piel a pesar de constituir solo el 1 % de los casos. Aunque la causa no está clara, el melanoma está relacionado con la exposición a la radiación UV del sol. La afección es particularmente insidiosa, ya que puede parecerse a una peca o a un lunar débil, lo que dificulta la detección de la enfermedad.

