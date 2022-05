"Fue en legítima defensa": abogado arrolla sin piedad con su BMW a dos rateros I VIDEO

Dos hombres atropellaron con un lujoso carro a dos ladrones que se movilizaban en motocicleta y les iban disparando para evitar ser capturados, tal como si se tratara de una escena de una película de acción.

Lo anterior quedó registrado en un video que ya se volvió viral, pues muestra el momento exacto en que Brayan Gómez Tiria y Edward Macías Grajales, los dos hombres que habían atracado a dos abogados en el norte de Bogotá, fueron arrollados por un BMW convertible.

Los malhechores interceptaron a los hombres que iban a bordo de un BMW y les quitaron pertenencias, entre ellas, presuntamente, un reloj Cartier valorado en 40 millones de pesos. En represalia, las víctimas siguieron a los criminales, quienes les empezaron a disparar.

En conversación con medios locales, Angelo Schiavenato, el conductor del convertible, destacó que su reacción de embestir a los atracadores “no fue justicia por mano propia, sino legítima defensa” y espera que los Jueces de la República sean quienes se encarguen de impartir justicia a los criminales.

El vehículo impactó contra otros dos autos y, justo en medio, quedaron los dos delincuentes, que de manera inexplicable, ambos resultaron ilesos y salieron corriendo. No obstante, una rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió capturar inmediatamente a los atracadores y recuperar los elementos robados.

“Cuando vi que me levantó el arma apuntándome y me disparó, aceleré, me agaché un poco, vi que no hubiera otra persona para lesionar a nadie y los estrellé”, afirmó Schiavenato.

En ese momento, los abogados comenzaron a tomar evidencias y testimonios que sirvieran de prueba para cuando interpusieran la denuncia.

Cabe mencionar que el otro carro con el que se encerraron a los criminales era una camioneta Toyota que también sufrió un golpe, pero no muy grave. Supuestamente, no se registró ningún herido de gravedad.

