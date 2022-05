Dos niños de 7 y 11 años murieron arrollados por el tren al intentar salvar a su perro

Dos niños de 7 y 11 años saltaron a las vías del tren para tratar de rescatar a su perro que quedó atorado en los durmientes. La locomotora no tuvo tiempo de frenar y arrolló a los pequeños en un accidente que ha conmocionado a toda Argentina.

Según reporta Clarín todo sucedió en la localidad de José Clemente Paz el pasado viernes por la noche. Entre las estaciones Sol y Verde y Presidente Derqui fue que testigos vieron a los niños correr antes del fatal desenlace.

Las autoridades no dieron a conocer las identidades de los pequeños, pero sí sus edades. No trascendió si eran vecinos de la comunidad, pero se les vio jugando con el can en las inmediaciones del arroyo Pinazo.

Conmoción en Argentina por la muerte de dos niños.

Se sabe que entre los juegos el perro corrió hacia las vías del tren y los niños intentaron salvarle la vida, pero todos murieron en el acto.

José Clemente Paz está ubicado en la provincia de Buenos Aires, a 40 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires.

Hace unos días comenzaron algunas obras de remodelación de la vía férrea, una de las más congestionadas que conectan al Gran Buenos Aires. El diario argentino recordó que en la zona se han registrado accidentes fatales con frecuencia, desde autobuses atorados que lograron ser removidos de último minuto, hasta muertes de ancianas.

