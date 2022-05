Conmoción en Los Ángeles: mató a sus 3 hijos porque pensó que estaban poseídos por demonios

Una madre de Los Ángeles, California presuntamente asesinó a sus 3 hijos luego de creer que estaban poseídos por demonios: Natalie, de 12 años; y a sus gemelos Nathan y Kevin, de 8.

Ángela Dawn Flores, de 38 años, supuestamente cometió el crimen con ayuda de su otro hijo de 16 años. Ahora, la mujer está acusada de tres asesinatos y su hijo está detenido por un cargo de homicidio. Lo más trágico fue que los hechos se realizaron justo el 9 de mayo, Día de las Madres en el país vecino.

De acuerdo con el oficial de policía, Matthew Cruz, las autoridades llegaron al lugar alrededor de las 7:40 de la mañana del domingo, tras una llamada al 911. Según informaron, se había reportado un asalto con arma de fuego en la cuadra 22500 de Victory Boulevard en el Valle de San Fernando.

Cuando la policía llegó a la casa encontró los cuerpos de los tres menores, por lo que llamaron a los paramédicos, quienes declararon que los pequeños habían muerto en el lugar.

En ese momento, Angela no se encontraba en su hogar, pues la noche previa sus vecinos habían llamado a una ambulancia, porque según estaba actuando de manera errática; fueron testigos de cuando la mujer andaba deambulando en el patio de su casa con una Biblia y una vela en las manos.

Prisila Canales, una vecina, le dijo a KTTV que la escuchó gritar: “¡Mi familia está abusando de mí!”, entre otros lamentos que no fueron claros. Fue entonces que la mujer de 38 años fue llevada a un hospital local poco antes de la 1 de la madrugada del domingo.

Según medios locales, los paramédicos sometieron a la mujer a una evaluación mental. Tras ser detenida, aceptó la culpa y afirmó que ella había asesinado a sus hijos.

Cabe mencionar que Flores se divorció de un hombre llamado Jacob Corona en 2005, quien declaró a Los Angeles Times que una semana antes del espeluznante episodio, su exesposa lo llamó y comenzó a divagar sobre religión:

“Ella me estaba contando todas estas cosas sobre Dios. Ella no sonaba bien. No era realmente religiosa antes. Pero estaba hablando de la muerte”, declaró su expareja al último medio mencionado.

Los hechos continúan bajo investigación.

