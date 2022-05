Ex Mr. Universo que interpretó a Arnold Schwarzenegger se debate entre la vida y la muerte tras arrojarse por la ventana

Calum von Moger, un reconocido culturista, está luchando por su vida después de que, según informes, saltara por la ventana el viernes pasado y se lesionara gravemente la columna. Hoy, el tres veces ganador de Mr. Universo de la Federación Mundial de Fitness está en coma inducido después de someterse a una cirugía.

Amigos cercanos informaron que en el momento del incidente, el también actor de 31 años estaba bajo la influencia de las drogas. Según informes, Moger sufrió una gran cantidad de cortes con vidrios.

Moger tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde muchos rinden homenaje al culturista y desean una pronta recuperación.

De acuerdo con medios locales, el australiano, quien interpretó a Arnold Schwarzenegger en la película “Bigger” en 2018, fue expulsado recientemente de la casa de su familia.

En una emotiva publicación en Instagram la semana pasada, dijo:

“Todos tienen un pasado. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Lo admito, lo arruiné mal muchas veces. Pero no me importa insistir en pensamientos negativos del pasado. Lo único que me importa es aprender de mis errores y convertirme en una mejor persona. Todo lo que puedo pedir es tu perdón para poder seguir avanzando en el camino correcto nuevamente”.

Cabe destacar que el amor de Moger por el culturismo comenzó a la edad de 14 años, cuando comenzó a entrenar con su hermano. Rápidamente saltó a la fama cuando comenzó a subir videos de su físico y entrenamiento en línea.

En 2019, el joven de 31 años lanzó su propio documental titulado Calum von Moger: Unbroken en Netflix. La película detalla su ascenso a través de las filas del culturismo hasta el punto en que fue apodado “Arnold 2.0” y cómo eso se derrumbó después de una lesión significativa en la rodilla y el bíceps mientras practicaba rappel.

SIGUE LEYENDO

Balenciaga presenta colección de tenis "rotos, sucios y gastados"; un modelo costará 42 mil pesos

¡Adiós Bárbara de Regil! Vivi Winkler es la "más sexy" en el mundo del fisicoculturismo