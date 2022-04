Conflicto Rusia-Ucrania hoy 11 de abril: Zelenski pide a surcorea envío de armamento

Este lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski pidió hoy a Corea del Sur que envíe armas al ejército de su país para combatir la invasión rusa en un discurso emitido por vídeo ante la Asamblea Nacional (Parlamento) del país asiático.



"La República de Corea puede ayudar a Ucrania. El país tiene los activos militares que pueden ayudar a detener los aviones y misiles rusos", dijo Zelenski en un discurso en ucraniano que contó con traducción simultánea al coreano.



Zelenski agradeció la ayuda material recibida hasta ahora desde Corea del Sur, pero insistió en que su país necesita armamento, incluyendo aviones y tanques, para resistir la invasión.



"Si Ucrania recibe ese armamento, no solo salvarán la vida de la gente común; representará una oportunidad para salvar a Ucrania, y no solo a Ucrania, sino también para garantizar que otros países no sean atacados por Rusia", añadió el presidente ucraniano en un discurso que duró unos quince minutos.



El mandatario insistió en que Rusia "no solo planea ocupar Ucrania" y que "tras Ucrania, Rusia seguramente ataque otros países".

5:35 | Once muertos en nuevos bombardeos en la región de Járkov

La región de Járkov, en el este de Ucrania y una de las más castigadas por el Ejército ruso, ha sido bombardeada en 66 ocasiones en las últimas 24 horas en unos ataques que han causado al menos once muertos y catorce heridos.



Así lo informó el jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Syniehubov, en su cuenta de Telegram, quien agregó que los ataques han incluido bombardeos con artillería, morteros y sistemas lanzacohetes múltiples rusos.



“Durante el último día, las tropas rusas lanzaron alrededor de 66 ataques con artillería, morteros y sistemas de lanzacohetes múltiples. Los distritos de Saltivka, Piatykhatky, Kholodna Hora, Pisochyn, Zolochiv, Balakliia y Derhachi sufrieron daños", aseguró el responsable militar.



"Los rescatistas tuvieron que extinguir incendios en casas, almacenes y otras instalaciones de infraestructura civil. En el bombardeo de las tropas rusas, once civiles murieron (incluido un niño de siete años) y catorce civiles resultaron heridos”, confirmó Syniehubov.



Según subrayó, los rusos usaron vehículos aéreos no tripulados con fines de reconocimiento en toda esta zona.



Por otra parte, en la región de Mykolaiv, en el sur del país, otras 25 personas resultaron heridas como resultado de los ataques rusos durante el último día.

Imagen de zonas devastadas por la guerra. Foto: EFE

5:30 | Líder prorruso de Donetsk anuncia intensificación de la ofensiva en el Donbás

El líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, Denis Pushilin, anunció hoy que se intensificará la ofensiva en el Donbás, en el este de Ucrania.



"Consideramos necesario intensificar la marcha de la operación de liberación", dijo el dirigente prorruso al canal de televisión estatal Rossía 24.



Argumentó esta necesidad con la "compleja situación de gente", así como con las "acciones provocadoras del régimen de Kiev", al que responsabilizó del ataque con misiles del pasado viernes contra la estación ferroviaria de Kramatorsk, ciudad controlada por Ucrania, en el que murieron 57 personas, según los últimos datos.



"No puedo dar detalles. Muy pronto lo veremos todo en tiempo real", dijo Pushilin.



Sobre la situación en Mariúpol, en el sur de la región de Donetsk, donde desde hace varias semanas se libran encarnizados combates, el líder prorruso señaló que "varios miles" de nacionalistas ucranianos permanecen en la zona de la acería Azovstal, en los suburbios de la ciudad.



"Según nuestros cálculos, junto a Azovstal todavía quedan nacionalistas, varios miles. La cifra que con más frecuencia figura en los partes oscila entre 1.500 y 3.000 personas", añadió.

