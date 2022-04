Qatar 2022: FIFA presenta "Hayya Hayya", tema oficial de la Copa del Mundo | VIDEO

El cantante nigeriano Davido celebró este viernes el anuncio de que la FIFA usará su canción "Hayya Hayya (Better Together)", interpretada con la estadounidense Trinidad Cardona y la catarí Aisha, para la banda sonora del Mundial de Catar de 2022. "¡Me siento honrado de aparecer en la banda sonora oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2022!", exclamó Davido en su cuenta de la red social Twitter, donde tiene cerca de once millones de seguidores.

"¡Esto es para África!", subrayó el cantante, al agregar que "Naija (Nigeria) no lo consiguió (jugar en el Mundial de Fútbol), pero...¡Naija va a estar!". La FIFA dio a conocer la canción este viernes, coincidiendo con el sorteo de los grupos que se llevará a cabo en Doha.

"He crecido en todo el mundo. Y cuanto más viajaba, más me daba cuenta de que todos somos un único pueblo", expresó Davido en un comunicado emitido a través de la FIFA.

"Entonces, cuando esto llegó a mí (la oportunidad de participar en la canción del Mundial), salté sobre él. ¿Ser parte de este evento que reúne al mundo entero y ser parte esta canción? (...) ¡Qué bonito, tío, qué bonito!", añadió el cantante nigeriano.

"Hayya Hayya" -con influencias del rhythm and blues (R&B) y el reggae- amenizará el sorteo y simboliza la capacidad del fútbol de "tender puentes en el mundo", dijo el director de la división comercial de la Copa, Kay Madati.

No será el único tema que suene en el mundial

El tema es el primero de varios que sonarán a lo largo de los próximos meses, conforme se acerca la fecha del partido inaugural del torneo, el próximo 21 de noviembre de 2022. Es la primera vez que la banda sonora de la competición se compone de varias canciones.

A sus 29 años, Davido -su nombre real es David Adedeji Adeleke- se ha convertido en uno de los cantantes de afrobeat más populares, con más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify. Nacido en Atlanta (Estados Unidos) en el seno de una familia nigeriana, decidió dejar sus estudios en 2011 y marcharse a Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria, para dedicarse a la música, su gran pasión.

EFE