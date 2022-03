Viajó de México a EU para visitar a su madre pero no lo logró, fue secuestrado y asesinado en el camino

El Buró Federal de Investigaciones? de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) recuperó los restos de Miguel Rendón, en Tijuana, México. El joven, quien residía en San Diego, había sido secuestrado luego viajar a México para visitar a su madre, pero fue secuestrado por el crimen organizado; aun cuando su familia pagó el rescate, los delincuentes lo asesinaron.

Las autoridades informaron que la víctima, de 19 años, quiso sorprender a su madre en mayo de 2020, a pocas semanas de que se declarara la cuarentena por la contingencia de Covid-19. Su madre aseguró que los secuestradores no se identificaron como parte de algún cártel, pero le pidieron no llamar a la policía y pagar el rescate para no matar a su hijo.

Foto: Especial.

Pagaron el rescate, pero de nada sirvió

Los padres de Miguel lograron juntar el dinero del rescate, pero previo a entregarlo vieron a su hijo, eso ocurrió el 29 de mayo de 2020; supuestamente, tras entregar el dinero, tendrían que ir a otro lugar para que les entregaran el dinero. La familia esperó indicaciones para poder estar con su hijo, pero nunca llegaron.

Tras dos años sin información sobre su hijo, el FBI contactó a la familia reportando que habían encontrado el cuerpo de Miguel, en Tijuana. Aún se desconocen las causas de muerte o bajo qué condiciones perdió la vida.

En diciembre de 2021, la asociación Alto al Secuestro calculó que en México ocurren 115 secuestros mensuales, 27 semanales y 4 diarios. Desde el inicio del mandato de Andres Manuel López Obrador se han contado mil 887 raptos, en 2019; mil 151, en 2020; y 922 en 2021.

