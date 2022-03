Papá mata cruelmente a su hijo de 5 años por un programa de TV; lo castigó con un cable y una pantufla

Gerald Oglesby de 33 años de edad, no pudo contener su enojo contra su hijo identificado como General Sema’j Oglesby de 5 años por ver un programa de televisión en casa, por lo que el enardecido padre castigó al pequeño hasta la muerte con un cable eléctrico y una pantufla con los que lo golpeó cerca de dos horas.

Gerald no estaba de acuerdo con el programa que su hijo veía en la televisión, por lo que de inmediato lo reprendió con una cable eléctrico con el que lo comenzó a azotar en repetidas ocasiones, según información de Las Vegas Review-Journal.

El furioso padre dio los primeros azotes en la cara del niño que le provocó que su barbilla comenzara a sangrar. Luego del ataque llevó a bañar al menor para después azotarlo nuevamente ahora en sus brazos, espalda, en su cuello y en el abdomen, reveló el informe de la policía.

Tras terminar de golpearlo con el cable, Gerald Oglesby tomó una pantufla y golpeó en el abdomen a su hijo; al hacerlo, el hombre se dio cuenta que el impacto había sido demasiado fuerte, pero el daño ya estaba hecho. Con trabajo, General Sema’j Oglesby pudo levantarse y caminar hasta un sofá donde se recostó.

Al estar reposando, de pronto el niño vomitó y se quedó dormido para ya no despertar. Al verlo, Gerald le hizo compresiones torácicas, pero no reaccionó el niño, quien de acuerdo con su papá, no respiró más desde hacia 13 minutos, tiempo en el que el arrepentido padre decidió no llamar a nadie por ayuda ya que no quería perder la custodia de su hijo.

Gerald Oglesby había estrangulado a su pareja frente a sus hijos

“Gerald no llamó a los paramédicos ni a nadie más para ver si podía obtener ayuda. En cambio, fue al lado del niño, "frotándole el cuerpo para consolarlo", reveló el informe de la policía citado por NY Post. Sin embargo, el hombre por fin se puso en contacto vía mensaje de texto con su hermana y con la mamá del niño, Charlveena Veecee.

Gerald confesó a su hermana que azotó a General Sema’j con demasiada fuerza. Antes de llamar al 911, el hombre fumó un cigarrillo de marihuana y se negó a seguir las instrucciones del servicio por teléfono que pedía hiciera la reanimación cardiopulmonar (RCP) a su hijo.

El infante fue encontrado sin vida alrededor de la 1:30 de la madrugada del pasado 16 de marzo dentro de su hogar ubicado en el estado de Nevada, Estados Unidos. No era la primera vez que el hombre golpeaba a su hijo, el papá dijo que lo hacía porque el niño "habla mal".

Gerald Oglesby tenía cargos previos por violencia doméstica además de un cargo de agresión contra su novia a quien estranguló en su hogar mientras sus demás hijos estaban en la sala de su casa. El hombre de 33 años fue encarcelado en una prisión en la ciudad de Henderson por asesinato. Aún espera conocer si es declarado culpable para saber su condena.

