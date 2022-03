Barack Obama, ex presidente de EU, dio positivo a Covid-19

A través de redes sociales se dio a conocer que el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio positivo a Covid-19. Además, se informó que su esposa Michelle también se hizo la prueba pero dio negativa.

El ex mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter: "Acabo de dar positivo por Covid. Me pica la garganta desde hace un par de días pero, por lo demás me siento bien. Michelle y yo estamos agradecidos por haber sido vacunados y también recibir el refuerzo. Además, ella dio negativo. Esto un recordatorio para vacunarse, si aún no lo han hecho", escribió en su perfil de Twitter.

El primer presidente de raza negra en EEUU

Barack Hussein Obama se convirtió en el primer presidente de raza negra en Estados Unidos. Fue el número 44 en la lista de mandatarios federales de Estados Unidos, desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017.

Además, en su carrera política fue senador por el estado de Illinois, del 3 de enero de 2005 hasta su renuncia, el 16 de noviembre de 2008. No sólo fue el primer presidente de raza negra en Estados Unidos, también se convirtió en el primer candidato afroestadounidense nominado a la presidencia por el Partido Demócrata.?

SEGUIR LEYENDO:

Obama advierte que habrá consecuencias por sanciones a Rusia: "Es el precio por estar del lado de la libertad"

Thalía: Así fue el día que sacó a bailar a Barack Obama enfrente de su esposa

Britney Spears sacara sus trapitos al sol en un libro ¿Cuánto cobrará?