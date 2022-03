VIDEO FUERTE: Maestra de kínder aplica llave de lucha libre a niño "por grosero"

En redes sociales se hizo viral un clip en el que se ve cómo una presunta maestra agredió a un menor de edad. El hecho ha causado indignación en varias partes del continente; todo ocurrió en el barrio Porto Alegre de Soacha, Cundinamarca, Colombia, dentro de un jardín de niños que está dentro de una casa.

En el video se puede observar cómo la mujer somete al menor y lo agarra con fuerza de los brazos; el pequeño intenta escapar, pero no lo logra, en tanto, se escucha cómo un hombre le dice: “deje estudiar, mijito. Silencio, silencio”. La agresora, quien presuntamente es la psicóloga del plantel, también dice: “Grosero no, no sea grosero”. El niño trata de gritar, pero ella le tapa la boca, para luego agregar: “si te vomitas, te tomas tu vómito”.

La agresión escaló a un nivel increíble

El niño de tres años gritó por ayuda, pero sólo fue golpeado contra la pared mientras era tomado del cuello por la mujer, “si usted se calla, yo lo escucho. Si usted grita, no lo escucho”, le dijo la supuesta docente. No se sabe cuánto tiempo duró la agresión, pero al viralizarse el acto, las autoridades intervinieron.

La Policía de Infancia y Adolescencia atendió el caso y avisó a la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, la cual confirmó que la escuela operaba de manera irregular. Ahora se sabe que el pequeño está bien, pero será atendido por la psicóloga de la alcaldía. Sobre la persona que maltrató al menor aseguró que ya las autoridades tomaron medidas pero no se precisó que tipo de sanción recibirá.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año, la mitad de los niños del mundo, alrededor de mil millones de jóvenes, se ven afectados por algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico porque los países no siguen las estrategias establecidas para protegerlos. De los mil millones de niños que sufren algún tipo de maltrato, 300 millones son menores de dos a cuatro años que a menudo sufren castigos violentos a manos de sus cuidadores.

