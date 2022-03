Otro estafador de Tinder: una mujer gastó más de 220 mil pesos para sacar de la cárcel a su cita y él desapareció

Las nuevas tecnologías han provocado cambios muy notables, sobre todo en la manera de relacionarnos. Si hace tan solo unas décadas era impensable encontrar pareja a través de internet, actualmente es algo muy normal.

Sin embargo, ello no quita que no tengamos que ser precavidos al momento de buscar pareja en alguna red social o app de citas, pues de precipitarnos y no ser lo suficientemente atentos a las posibles señales de alerta, podríamos terminar con el corazón roto o en el peor de los casos, caer un un fraude.

Tal fue el caso de una mujer del Reino Unido, quien justamente a través de una plataforma de citas, “su enamorado” le pidió dinero para pagar una fianza en Chipre; una vez fuera de prisión desapareció.

Sunita Brittain, de 51 años, acababa de dejar "un matrimonio sin amor", cuando decidió probar suerte en Facebook Dating. En seguida encontró un hombre, Michael, con el que aparentemente tenía muchas cosas en común, desde la fecha de cumpleaños hasta las expectativas de pareja.

El hombre se presentaba como empresario y "analista de criptomonedas", y decía tener millones de dólares en una cuenta fuera del Reino Unido, en un paraíso fiscal. Días después comenzaron a hablar por Whatsapp.

"Yo estaba muy vulnerable. Acababa de salir de un matrimonio sin amor, estaba atravesando un divorcio y buscaba algún tipo de atención para sentirme deseada de nuevo. Él me hablaba con un tono íntimo y me hacía sentir que era la única mujer en el mundo. Me decía cosas sacadas de un cuento de hadas, con el final feliz", le contó la mujer a The Sun, medio británico.

Modus operandi

A una semana de conocerse, el hombre le aseguró que había habido "un trágico accidente" en el sitio de uno de los proyectos de su compañía en el norte de Chipre.

Michael le afirmó a Sunita que había tenido que pagarle 180 mil dólares a una familia y tres días después le informó que la Policía de Chipre lo tenía detenido y que necesitaba dinero para la fianza. Una vez en libertad, le prometió que estarían juntos en Reino Unido.

El hombre le dio a Sunita la contraseña de su cuenta bancaria para que hiciera tres transferencias a su abogado. La mujer no dudó de él porque comprobó que su enamorado supuestamente tenía una fortuna de más de 9 millones de dólares.

Una semana más tarde, Michael la llamó y le pidió que le transfiriera 9 mil libras (un aproximado de 11 mil dólares); la mujer no dudó en prestarlos. El hombre le prometió que estaría en el Reino Unido para el 28 de enero, y que la siguiente parada sería una vida juntos en Los Ángeles, Estados Unidos.

Aquel día ella planeaba recogerlo en el aeropuerto. Sin embargo él ya no le contestó por ninguna vía. De repente recibió una llamada de uno de sus “abogados” diciendo que Michael había sido arrestado en su vuelo a casa por “evasión de impuestos”.

En ese momento, la mujer le habló a su mejor amiga para contarle lo que había ocurrido.

"Ahí me dijo 'Sunita, despiértate, te estafaron. Tienes hijos en los que pensar, te podría haber matado'. Ahí le “cayó el 20” de que todo había sido un fraude y de inmediato se puso en contacto con las autoridades.

