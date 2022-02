Así fueron las detenciones tras protestas en Rusia por invasión a Ucrania | VIDEO

Miles de personas salieron este jueves a las calles de diversas ciudad del mundo como: Nueva York, Madrid, Berlín, París, Varsovia, La Haya y en la propia Rusia para instar al presidente ruso, Vladimir Putin, a poner fin a la "locura" de la guerra que desató con la invasión de Ucrania que ya deja decenas de muertos y más de 100 mil desplazados.

Sin embargo, las cosas no salieron bien para los rusos inconformes con las medidas bélicas, pues la policía rusa detuvo a más de mil 700 personas en 51 ciudades, según la ONG de derechos humanos OVD-info. Rusia cuenta con una severa legislación de control de las manifestaciones que suelen terminar con masivas detenciones.

En Nueva York, Estados Unidos, unas 200 personas caminaron desde Times Square a la sede de Naciones Unidas preocupadas por la suerte que aguarda a sus familiares en Ucrania.

En Berlín, frente a la embajada rusa, una pancarta pide: "Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras". Muchos de los participantes son rusos residentes en Alemania.

"Todo el mundo debería venir hoy aquí y apoyar a Ucrania. Decir que la guerra debe terminar", señaló Olga Kupricina, de 32 años, originaria de Kaliningrado y asentada en Alemania desde octubre.

Rusia detiene a sus ciudadanos manifestantes

Como era de esperarse, muchos ciudadanos rusos no están conformes con la idea de que su país entre en conflictos militares con Ucrania o con cualquier otro, pues significaría el derramamiento de sangre.

Horas después de iniciado el ataque las protestas no se hicieron esperar, no obstante, las autoridades rusas no lo pensaron dos veces y los reprimieron ante la mirada de transeúntes.

AFP

