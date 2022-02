Cae violadora serial: una mamá daba vapeadores a adolescentes a cambio de sexo en escuela

Melissa Blair, una mujer de Tennessee, Estados Unidos, tiene conmocionados a los habitantes del condado de McMinn, luego de que se reveló que es una violadora serial tras haber tenido relaciones sexuales con por lo menos nueve estudiantes de secundaria desde la primavera de 2020 hasta finales de 2021.

Según con los reportes de la policía local, la mujer de 38 años de edad fue arrestada el pasado martes y es acusada de 18 cargos de violación de menores, además de cuatro cargos por trata de personas mediante la prostitución condescendiente, solicitación de un menor y confiscación de bienes personales.

Los hechos ocurrieron durante casi un año cuando Melissa, quien es mamá de un estudiante de la McMinn Central High School en la ciudad de Englewood, invitaba a sus víctimas a tener intimidad sexual a cambio de obsequiarles un vapeador comúnmente conocido como cigarrillo electrónico, informó el medio local WTVC.

Los chicos tenían entre 14 y 17 años de edad. Las investigaciones del caso comenzaron cuando las autoridades del plantel recibieron una carta anónima. Aunque en un inicio se vinculaba a Melissa Blair como docente de la escuela, el plantel aclaró que no era maestra ni empleada del distrito escolar.

Melissa Blair abusó de nueve menores. Foto: Especial

Sin embargo, la mujer participó en el club de apoyo de la secundaria donde su hijo era uno de los alumnos, por lo que tenía cercanía con los chicos.

La mamá de una de las víctimas declaró que su familia está devastada, “No puedo describir con palabras lo que se siente pasar en este momento. Es cada emoción que puedas imaginar. Y ninguno de ellos, feliz”, citó el NY Post.

“La gente se enfoca principalmente en el perpetrador. No se dan cuenta de cómo devasta a una familia. Cómo están las familias en casa y no sabemos qué hacer a continuación. No tengo idea de cómo seguir adelante con esto”.