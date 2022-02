Sintió un dolor fuerte en la espalda y terminó sin dedos: la trágica historia de Sadie Kemp

Hay ocasiones en las que la vida cambia de manera rotunda, provocando que todos los proyectos que se tienen planeados se desvanezcan, y eso fue lo que le pasó a Sadie Kemp, una londinense de 34 años que luego de sufrir un terrible dolor en la espalda terminó sin ningún dedo en sus manos.

La historia de esta mujer que es madre de dos niños comenzó a cambiar en diciembre pasado, pues fue justo en Navidad cuando mientras Sadie trataba de armar un juguete para el más pequeño de sus retoños, que un grave malestar comenzó a apoderarse de su ser.

Fue entonces que la joven madre proveniente de Peterborough, una localidad ubicada al norte de Londres, comenzó a sentir un fuerte dolor de espalda, al cual en un principio no le dio importancia, sin imaginar que este sería una de las señales que la vida le estaba dando para avisarle que su existencia daría un giro de 180 grados

Luego de que el dolor no cedió con un baño de agua caliente, la londinense decidió acudir a urgencias, ya que el dolor solo empeoraba y comenzaba a ser paralizante. No obstante, los médicos no lograron identificar el origen de la dolencia y solo le recetaron algunos analgésicos.

Pues fue hasta el día siguiente que todo fue rebelado, Sadie había sido víctima de un choque séptico, por lo cual, tuvo que ser internada en el hospital, donde los médicos le provocaron un coma inducido, teniéndola en terapia intensiva por dos semanas.

Lo anterior se hizo con el objetivo de que los órganos de la joven madre siguieran vivos, sin embargo, fueron sus extremidades las que comenzaron a presentar graves y silenciosos daños, ya que la sangre dejó de llegar a sus brazos y piernas, provocando lo que comúnmente se conoce como necrosis.

Por ello, al despertar, los médicos le dijeron a Sadie que debían amputarle las cuatro extremidades y aunque la noticia la devastó, al poco tiempo hubo cierta mejoría, sin embargo los diez dedos de sus manos no pudieron ser salvados y finalmente, fueron desprendidos de su cuerpo.

Aún así, su historia sigue a la expectativa, ya que los doctores continúan analizando si será necesario apuntar los pies de Sadie, quien fue víctima de una sepsis, es decir, una reacción extrema del cuerpo humano ante una infección.

Dicha sepsis fue producida por una piedra en el riñón de Sadie, quien ahora debe lidiar con los estragos de su enfermedad, misma que la ha dejado sin sustento económico para sus dos hijos de 2 y 16 años, quienes la han acompañado en este complicado proceso, y por los cuales, ella sigue luchando por salir adelante.

“No estoy ganando dinero para mis hijos. No tienen un techo sobre sus cabezas y eso me hace sentir muy mal. Solo quiero estar ahí para ellos y darles algo de seguridad”, dijo la joven madre.

Con el fin de recaudar dinero para los cuidados de Sadie y de sus hijos, los amigos de ella abrieron una campaña de GoFundMe, que hasta ahora ha recaudado cerca de 15 mil libras.

