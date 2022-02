La historia del hombre que estuvo preso 44 años y salió libre porque no comprobaron que violó a dos niñas en 1977

El 9 de mayo de 1977, Vincent Simmons fue acusado en Estados Unidos de violar a las gemelas Sharon y Karen Sanders, quienes entonces tenían 14 años. Las adolescentes dijeron a la policía que un hombre negro las había violado y lo señalaron a él como el responsable, por lo que fue detenido y sentenciado a 100 años de cárcel por un jurado de mayoría blanca.

Durante todos esos años, el hombre trató de demostrar su inocencia al menos 16 veces, pero los jueces no escucharon. Vincent había encontrado un informe médico que podía darle una nueva oportunidad para demostrar que él no había cometido el terrible crimen, además de que tenía una coartada, pues la noche en que ocurrieron los hechos, él estaba en otra parte de Luisiana, peleando afuera un bar. Para entonces, Simmons tenía 26 años.

El joven fue detenido luego de que las niñas lo señalaran como su violador. Foto: Vincent Simmons Defense Fund

La defensa de Simmons acusó que en ese momento su cliente no habia tenido un juicio justo y que no se habían presentado pruebas que pudieran desestimar las acusaciones en su contra. Ejemplo de ello es que dos semanas después del incidente a las gemelas Sanders se les practicaron exámenes médicos, y una de ellas resultó ser virgen, además de que ninguna de las dos tenía signos de agresión sexual, pese a que insistieron en que el hombre las había violado esa noche.

Asimismo, CBS reportó que se encontraron algunas irregularidades en torno de las declaraciones que habían dado las chicas cuando denunciaron la violación. En ese entonces dijeron que solo recordaban que los había violado un hombre negro "y que todos los negros se parecían", incluso dijeron la palabra con "N" (Nigga, término despectivo que se usa contra la población afrodescendiente).

Además, cuando ambas tuvieron que reconocer al agresor, mencionaron que no sabían como era el hombre que las violó; sin embargo, las niñas después sostuvieron que había sido Vincent, aunque hasta ahora nadie sabe cómo es que terminó siendo sospechoso del crimen.

El caso dio un giro de 180 grados y salió libre

Durante los 44 años que Simmons estuvo preso, ninguno de los jueces quiso recibir estas pruebas, hasta ahora. Y es que el juez de Luisiana, Bill Bennett, las examinó y concluyó que el hombre no había tenido un juicio justo en 1977, por lo que determinó que su caso merecía tener un nuevo juicio.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando el fiscal de distrito Charles Riddle mencionó en una audiencia este lunes 14 de febrero que las víctimas no querían enfrentar nuevamente un juicio doloroso, y retiró los cargos, ordenando así la liberación inmediata del detenido, quien estaba preso en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, mejor conocida como la "prisión de Ángola" o "la Alcatraz del Sur", debido a que muchos medios afirman que esclavizan a los presos y de donde muy pocos logran salir vivos.

Sin embargo, dejó en claro que de ninguna forma se trataba de una declaración de inocencia, sino que era una forma de cerrar el caso y así evitar que Karen y Sharon volvieran a sufrir. Ambas estaban presentes el día que se ordenó la liberación de Vincent y aunque no dieron muchas declaraciones, las gemelas afirmaron que el hombre es culpable.

El hombre afroamericano abandonó la temida cárcel ubicada junto al Río Misisipi el lunes por la noche, donde ya lo esperaban sus seres queridos, su defensa y los medios de comunicación. Ahí, su abogado Justin Bonus dijo que el hombre se encontraba contento y, contrario a lo que se pensaría, no estaba enojado con las personas que lo habían acusado por un delito que no cometió.

"El hecho de que no esté enojado... eso es lo que pasa con Vincent. Si yo fuera Vincent, estaría enojado pero él no lo está. Los perdona porque sabe que la venganza no es suya", dijo el defensor de Simmons, quien ya está en su casa con su familia. Ahora, está comenzando desde cero justo en su cumpleaños 70, que es este 17 de febrero, para ello, sus seres queridos abrieron una página de recaudación en GoFundMe para apoyarlo.

Salió de la cárcel días antes de su cumpleaños 70. Foto: Fotos: Vincent Simmons Defense Fund

