Era el crimen perfecto: mujer envenenó a su esposo e hijastro con jugo, pero Google la delató

El caso de una mujer que envenenó con anticongelante a su esposo e hijastro ha causado indignación entre la población de Mendoza, en Argentina. La homicida fue identificada como Karen Oviedo, quien fue encontrada culpable por asesinar a su esposo Rolando Aquino y a su hijastro Elían; debido a la gravedad de sus acciones, la mujer fue sentenciada a cadena perpetúa.

Luego de los hechos, ocurridos en 2021, la mujer enfrentó un juicio, donde los integrantes del jurado determinaron que Karen Oviedo era culpable de los homicidios contra Rolando Aquino y a su hijastro Elían, por lo que se le sentenció a cadena perpetua. La mujer permanecerá e prisión por el resto de su vida por el cargo de “homicidio agravado por el vínculo, en concurso ideal con homicidio agravado por haber sido cometido mediante un procedimiento insidioso” de Aquino y por el “homicidio simple” de Elián.

La mujer asesinó a sus familiares con jugo de naranja. Foto: Pixabay

Durante el juicio, el jurado tomó como prueba las búsquedas que la mujer realizó desde su celular, pues en el historial de la búsqueda de Google, donde se encontraron frases como: “Cuál es el veneno más mortal”, “cómo matar con veneno” y “cómo borrar el historial de búsqueda”, esto antes de que ocurrieran los homicidios de su pareja e hijastro.

De igual manera, durante el caso se presentaron como prueba los archivos de las compras que la mujer realizó en Mercado Libre donde aparece, que antes de las muertes ella compró una botella de anticongelante, el líquido con el que presuntamente fueron envenenados sus familiares.

Para defender a la mujer, su abogado, un hombre llamado Óscar Torres, especificó que “no se ha probado que Karen sea culpable de la muerte de ambos”. Según dijo a los miembros del jurado: “Todos los informes definen la personalidad, pero no define si fue autor del delito, tiene que haber pruebas para condenar y no se comprobó que sea la culpable”.

La mujer compró una botella de anticongelante y envenenó a su pareja. Foto: Pixabay

“Si ella tenía inconveniente con Aquino o no quería seguir con la relación, le armaba el bolso y se iba, o ella se lo armaba ¿Qué interés tenía para matarlo, que móvil?. Por eso les pido que cuando vayan a deliberar lo hagan con conciencia para no condenar a una persona inocente”, puntualizó el defensor de Karen.

No obstante, las pruebas presentadas fueron suficientes para que el jurado del caso encontrara culpable a la mujer, de acuerdo con la evidencia ella le suministró etilenglicol a su pareja a través de un vaso mezclado con jugo de naranja y le hizo creer era un tratamiento para la piel.

