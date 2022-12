Human Rights Watch confronta la declaración de México sobre Pedro Castillo: “Lo coloca como una víctima”

César Muñoz, director asociado del departamento de América Latina y el Caribe de Human Rights Watch, se posicionó en contra de la declaración de México, quien defendió al expresidente de Perú, Pedro Castillo, luego de la detención en su contra.

“Vimos esa declaración como un provocamiento”, expresó en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Media Group. Además, aseguró que la postura coloca a Castillo como una víctima de las circunstancias, cuando deja de lado las acusaciones de corrupción.

Sin embargo, reconoció que no se debería declarar la culpabilidad del exfuncionario peruano, pues no ha sido juzgado por las autoridades competentes. “Las denuncias de corrupción tienen que ser investigadas, pero no lo consideramos un delincuente porque no ha habido un juicio”, expuso.

Al respecto de las pausas diplomáticas entre México y el país sudamericano, así como el no reconocimiento de Dina Boluarte como la presidenta legítima, Muñoz aseveró que la mandataria tomó posesión de forma legal, según las leyes constitucionales.

El exmandatario peruano Pedro Castillo mandó "su gratitud" a los presidentes de Colombia, Bolivia, Argentina y México (Foto: EFE)

Castillo manda "su gratitud" a Petro, Arce, Fernández y López Obrador

El exmandatario peruano Pedro Castillo mandó "su gratitud" a los presidentes de Colombia, Bolivia, Argentina y México, que emitieron un comunicado en el que aún lo reconocen como jefe de Estado, en una nueva carta enviada desde prisión este miércoles en la que reitera que no abandonará "la voluntad del pueblo".

"Expreso mi saludo y gratitud a los hermanos: Gustavo Petro, presidente de Colombia; López Obrador, presidente de México; Luis Arce, presidente de Bolivia; Alberto Férnandez, presidente de Argentina, por su identificación y solidaridad con mi pueblo y nuestro legítimo gobierno", indicó Castillo.

El expresidente, quien lleva detenido siete días, indicó a los citados presidentes en una carta escrita a mano y firmada que compartió luego en Twitter. Sostuvo que se va a seguir manteniendo firme y que no renunciará ni abandonará "la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano".

Con información de EFE.

