El desgarrador relato de una madre que vio morir a su hijo tras asalto: "Lo arrinconó y acuchilló"

No todo es alegría y emoción en Argentina con el reciente pase a la final de su selección en el Mundial de Qatar 2022. En el Barrio La Loma, en Buenos Aires, fue asesinado a acuchilladas Silvio Peroni, identificado como profesor de periodismo en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata (UNLP), tras defender a sus padres de un ladrón que ingresó a su domicilio la madrugada de este 14 de diciembre.

De acuerdo con informes periciales, los hechos ocurrieron a la 1 de la mañana, en una casa ubicada en la calle 26, entre 39 y 40. El presunto homicidia escaló por una de las paredes y llegó a la zona donde la familia guardaba utensilios de jardinería. Segundos después, la madre del profesor escuchó ruidos y le pidió a su hijo que saliera para que revisara que todo estaba en orden.

Lo siguiente terminó en tragedia: Silvio entró al cuarto donde estaban las herramientas y se topó con el ladrón. Comenzaron a forcejear hasta que el ahora occiso recibió una cuchillada letal en el área del abdomen. Otra versión que manejan medios locales es que el ladrón, al momento de entrar, amagó a la madre, por lo que Silvio no dudó en defenderla. En medio de la lucha, el asaltante lo apuñaló en distintas partes del cuerpo, pero la herida mortal la recibió en el pecho. Hasta el momento todo es materia de investigación.

Por su parte, el asesino escapó de la propiedad sin robar nada, mientras que el personal de la comisaría 4ta. de la Plata que arribó a la casa, encontró al profesor ya sin signos vitales. De acuerdo con información de la Agencia Télam, el caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº8 de La Plata. Además, autoridades ya realizan las primeras indagatorias, así como la recolección de testimonios y cámaras de seguridad para dar con el homicida, quien sigue prófugo.

La víctima impartía el Taller de Análisis de la Información de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP

Foto: Especial

Peroni vivía con su padre Osvaldo y su mamá Ester, ambos de más de 80 años. Según información del diario El Día, el hombre era soltero, no tenía hijos y quienes lo conocieron, lo calificaron como una persona “estudiosa, introvertida y que le gustaba leer sobre filosofía”.

"Dolor por la muerte del docente Silvio Peroni. Las y los docentes del Taller de Análisis de la Información de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, despedimos con profundo dolor a nuestro compañero Silvio Peroni", escribió la Facultad donde laboraba la víctima

“Silvio Peroni fue compañero mío en la facultad. Compartimos charlas en su casa sobre misterios de La Plata -le había hecho una de las pocas entrevistas en video a Gualberto Reynal-, me había regalado ejemplares de Cuarta Dimensión, escuchamos discos de Sting y Rush. Anoche, en un horroroso suceso, un ladrón lo apuñaló y le quitó la vida. Todavía estoy helado por la noticia, que me llena de una profunda tristeza y una imposible desesperanza”, escribió su amigo Marcelo Metayer en Facebook.

En entrevista con TN, Ester relató los sangrientos hechos. “Yo salí de la cocina para buscar a mi gatito. Miré para el techo y vi que estaba ahí. Cuando volví para darle un poco de jamón, salgo de nuevo y me lo encuentro al señor con una cuchilla. Me dice ‘vamos’, como obligándome a entrar. Él se metió detrás mío y se fue directo al dormitorio donde está su marido. Como es sordo no escuchó nada”.

“Después empecé a gritar. Mi hijo me sintió y salió de su pieza, agarró una silla y lo arrinconó. Ahí fue cuando el delincuente empezó a acuchillarlo

SEGUIR LEYENDO

Sacerdote ocasionó tremendo accidente por conducir ebrio: afirmó que bebió mucho vino en misa

Human Rights Watch confronta la declaración de México sobre Pedro Castillo: “Lo coloca como una víctima”

Cruel venganza: envenenó y mató a sus cuatro hijos porque su esposa lo dejó