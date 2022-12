Un desconocido le envió un mensaje para que se hiciera una prueba de ADN, resultó ser su padre biológico

Las pruebas de ADN son sumamente útiles cuando se necesita esclarecer una situación sobre la familia biológica de alguien, usualmente sucede con los niños o bebés, pero también hay adultos que recurren a ellas cuando descubren algo en su historia familiar. Así le ocurrió a una mujer estadounidense, quien gracias al mensaje que recibió de un completo extraño, descubrió quien era en realidad su padre biológico.

A través de una serie de videos que compartió en TikTok, la usuaria @laneiscool14 habló sobre su extraña experiencia que empezó cuando recibió un mensaje anónimo que decía: "Hola Lane, este no es un mensaje de spam, creo que es muy importante que te realices una prueba de ADN de Ancestry.com y revises tus coincidencias de ADN, buenas suerte".

La joven le preguntó quien era, pues le pareció que era un mensaje falso, por lo que decidió contarle a su amiga para saber qué hacer y ella le dijo que tenía una fuerte corazonada de que era algo real, por lo que sentía la necesidad de responderle a la misteriosa persona y aseguró que ese primer mensaje le cambió la vida por siempre.

Una fuerte revelación familiar

Y aunque la persona le dio prueba alguna de que era real, decidió llamar a su madre para indagar más al respecto, quien no tuvo más opción que revelarle la verdad, confesó que tuvo una aventura en la universidad con un hombre de 25 años de edad cuando ella tenía 35 y aseguró que fue algo de una sola noche, asimismo, admitió que el hombre que ella conocía como su padre, realmente no lo era.

La mujer recibió un extraño mensaje. | FOTO: TikTok @laneiscool14

Incluso el hombre en cuestión vio a la mujer embarazada y le preguntó que si era de él, pero ella lo negó. Por esta razón, Lane se hizo la prueba de ascendencia y a las seis semanas obtuvo los resultados: “Me entero que, sí, este hombre es mi padre. Así que le envié un mensaje de inmediato y vive en California. Él es británico. ¿Qué diablos?” dijo.

Su padre biológico siempre supo de ella

Luego del revelador hallazgo, el hombre le confesó que su madre le envió una tarjeta de navidad cuando ella tenía dos años, ahí le dio a conocer el nombre de su hija y desde entonces la había buscado a través de internet hasta que finalmente, en 2007 apareció una foto de ella y de inmediato supo que Lane era su hija.

No obstante, refirió que su padre biológico le envió un correo electrónico a su madre para ponerse en contacto con ella, pero ella lo amenazó y le pidió que las dejara en paz, además de exigirle que nunca más las contactara. Pero no se rindió y la siguió a través de redes sociales, donde se enteró de algunos eventos en su vida, como su paso por la escuela, su boda y cómo se convirtió en madre.

Comparó fotos de ambos y notó muchas similitudes. | FOTO: TikTok @laneiscool14

Al final de la explicación compartió un collage de una foto de su padre biológico y una de ella, la cual aseguró que le asusta bastante debido al evidente parecido físico que tienen ambos. No obstante, en otro video explicó los intentos que hizo por acercarse a ella, como llamar a su lugar de trabajo para escuchar su voz, ir a la estética en la que trabaja para que exclusivamente ella le cortara el cabello, sin embargo esto último no fue posible, pues su esposa dijo que de inmediato sabría que él es su verdadero padre.

La fuerte revelación le cambió completamente la vida

En otro video, Lane se sinceró y habló del dolor que le causó que tomaran una decisión tan importante por ella, como el hecho de no decirle quien es su padre biológico, por lo que optó por sacar de su vida a su madre, quien durante muchos años le ocultó la verdad sin la posibilidad de que ella decidiera qué hacer con la información.

La mujer decidió alejarse de su madre. | FOTO: TikTok @laneiscool14

"Sacarla de mi vida ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer" agregó además de mencionar que nunca lo hubiera esperado así, pero la realidad es que habían otros problemas de fondo que la orillaron a tomar una decisión tan importante y finalmente, aconsejó a la gente a no ocultarles este tipo de cosas a sus hijos, pues el dolor podría ser mayor si pasa más tiempo. Finalmente, agregó que sigue considerando al hombre con el que creció como su padre, pese a que él sabía todo y no cambia mucho la relación con él, aunque adelantó que será algo que tendrán que hablar más adelante.

