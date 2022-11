VIDEO: un hombre confiesa orgulloso ante la policía que persiguió a una compañera de trabajo que lo rechazó

En redes sociales se ha viralizado un video en el que un hombre aceptó sin vergüenza o arrepentimiento frente a la policía que había perseguido a una compañera de trabajo por la calle después de que ella rechazó sus insinuaciones. El hombre anónimo causó mucho revuelo y en redes sociales se generó un debate sobre si estaba bien de sus capacidades mentales o si era un sujeto machista.

Todo esto ocurrió en Tennessee, Estados Unidos. El sujeto reconoció que fue al restaurante donde trabaja y tocó una canción a la chica, para comunicarle que tenía el "libre albedrío" de decidir si quería estar con él, pero ella se negó, por lo que comenzó a perseguirla por varias calles mientras ella intentaba escapar de él.

“La perseguí un poco, porque las mujeres están locas, y sentí que ella quería que la persiguiera", detalló. El vídeo parece haber sido grabado por el propio hombre mientras hablaba con los agentes en el edificio municipal de Lenoir City, en Tennessee, junto a la carretera 321, que lleva directamente al local donde trabajan.

Asegura que perseguir mujeres es “excitante”

El sujeto afirmó que se puso en contacto con los agentes porque quería denunciar que el padre de la mujer le había llamado desde un número no identificado y le había 'amenazado' para que se alejara de su hija. Un policía respondió: “¿Por perseguir a su hija?”, a lo que él respondió: “Sí, pero no era persecución, era como ir por un par de calles. Eso es como una diversión para las mujeres. A las mujeres les gusta eso. Hay un poco de excitación”, el agente reviró asegurando que eso no era “excitante”. Poco después insistió en que a las “mujeres les gusta tener fantasías” sobre eso, según documentó el diario Daily Mail.

Los policías parecían confundidos. Foto: Especial.

Al parecer quedará impune

El hombre dijo a la policía que había trabajado con su colega femenina durante unos cinco o seis meses y que estuvieron "hablando" en un momento dado, pero que no era una relación seria. Por ahora no hay información oficial sobre si el hombre fue detenido o si hay una denuncia en su contra.

Después de que los agentes se negaron a detener al hombre, le sugirieron que dejara en paz a la mujer y saliera del edificio municipal. El hombre grabó mientras se dirigía al estacionamiento y entró en un vehículo. Fue entonces cuando dejó un mensaje que dijo que esperaba que el padre de la mujer viera.

Leyenda

Los usuarios de las redes sociales se mostraron molestos por el vídeo de seis minutos y calificaron al hombre de "peligro" para las mujeres. Algunas personas aseguraron que no está mentalmente estable y algunas más aseguraron que era un sujeto machista que podría poner en riesgo a la mujer en cuestión. También hubo quien aseguró que el tipo inventó todo por atención.

