Tragedia en Costa Rica: un niño de 8 años fue devorado por un cocodrilo

Una familia que se encontraba pasando un momento de esparcimiento en un río de Costa Rica, fue sorprendida por un cocodrilo que atacó al miembro más pequeño de la familia. Un niño de 8 años, quien fue devorado por el reptil. Situación que llevó a a la madre del menor solicitar su captura y posterior sacrificio.

Una situación de peligro para los lugareños

De acuerdo con medios locales, la jefa de familia indicó que la criatura es un peligro para los habitantes de la zona donde ocurrió el ataque, a su vez que solicitó que el caso de su hijo se tome en cuenta como una evidencia, del riesgo que corren los pobladores. Según informaciones, los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de noviembre 2022, en los alrededores del Río Martina. Ahí el menor departía con sus familiares, donde incluso también se encontraban otros niños pasando un rato agradable. Los hechos fueron reportados por la madre de familia, quien fue identificada como Julia Otero.

Para la autoridades, el sacrificio no es viable. | Pixabay

La mujer dijo a medios locales que la situación por la que atravesó fue “desgarradora”, señaló que no pudo hacer mientras el animal devoraba a su hijo. Un hecho que aún no asimila sin embargo dejo en claro su molestia contra las autoridades, porque pese a que acudieron al lugar, posteriormente decidieron suspender las labores de búsqueda y rescate, por lo que dejó en claro su solicitud que el animal sea localizado y sacrificado. “Así como el lagarto mató a mi hijo, que lo maten a él”, sentencia la mujer quien pidió que a la policía que realmente demuestren la voluntad de ayudarla.

Autoridades señalan que la opción del sacrificio no es viable

Al escuchar la petición de la madre del menor, las autoridades señalaron que el sacrificio del reptil no es una opción viable. Esto porque se trata de una especie protegida por las leyes de Costa Rica. De igual forma apuntaron que el lugar donde se encontraba la familia no era la ideal, ya que no estaba permitido ingresar, además que se advertía su peligrosidad, ya que es el hábitat de los cocodrilos.

