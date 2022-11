VIDEO | El voraz incendio que consumió la fachada de un rascacielos de 35 pisos en Dubái

La madrugada de este lunes 7 de noviembre un incendio se suscitó en un edificio de 35 pisos ubicado cerca del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos fue el lugar donde se vivieron horas de un verdadero infierno por las llamas que consumían el impresionante inmueble.

De acuerdo a AP, un residente de 8 Boulevard Walk, dijo que el edificio tiene un revestimiento que las autoridades iban a reemplazar tras un incendio similar en una torre icónica ocurrido en el Año Nuevo de 2015. Sin embargo, la capa no fue reemplazada en todo el edificio, indicó el vecino, quien habló a condición de anonimato por temor a represalias.

Pese a lo aparatoso del incendio, el cual acaparó los medios de comunicación y las redes sociales con varios videos, no se registraron víctimas ya que el edificio fue evacuado en su totalidad, informó la Defensa Civil de Dubái. La dependencia también dijo que el fuego comenzó a las 02:30 horas y que ellos recibieron la alerta a las 03:11 horas.

Así quedó el edifico tras el incendio. Foto: AP.

Tras ser alertados, guardias de seguridad recorrieron piso por piso revisando todos los departamentos. Después los expertos en incendios llegaron al sitio para realizar una inspección más profunda. Las llamas ascendieron por un lado del edificio, mientras que las otras fachadas parecían intactas. Particularmente parecía dañado el cuarto piso.

Las Torres 8 Boulevard Walk son administradas por Emaar Properties, que no ha dado una postura oficial referente al siniestro registrado, solamente se limitó a enviar una carta a los habitantes del edificio, para informarles que “está en desarrollo una investigación profunda” sobre el incendio, y que podrán regresar a sus moradas tan pronto las autoridades den luz verde.

El edificio siniestrado junto al Burj Khalifa. Foto: AP.

Burj Khalifa

El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo y un auténtico icono global. Se encuentra en Dubái, mide alrededor de 828 metros de altura, se encuentra junto a The Dubai Mall y atrae a visitantes de todo el mundo desde su apertura en 2010. El rascacielos ofrece unas inigualables vistas que se pueden disfrutar desde dos miradores distintos: por un lado, At the Top, que cuenta con dos plantas situadas entre los pisos 124 y 125 del edificio, y por otro, una de las plataformas de observación más altas del mundo (555 metros) en la planta 148.

La imponente estructura está inspirada en una flor de hymenocallis y consta básicamente de tres secciones situadas alrededor de un núcleo central. Visto desde arriba, sigue el patrón de diseño de cúpula bulbosa habitual en la arquitectura islámica. Alrededor de la base de la impresionante torre se encuentra una animada variedad de opciones de ocio y restauración.

