ONU Mujeres revela que faltan tres siglos para lograr igualdad de género

La igualdad de género se desdibuja cada vez más, pese a los grandes avances y aportes sociales. De acuerdo con la ONU Mujeres, se necesitarán casi 300 años para que ellas tengan los mismos derechos y protecciones legales que los hombres.

Un estudio realizado por la organización muestra regresiones importantes en la vida de las mujeres y niñas, en cuanto a ingresos, seguridad, educación y salud.

Respecto a la fuerza de trabajo, Naciones Unidas señaló que no se logrará hasta dentro de 140 años, mientras que para alcanzar una representación equitativa en los parlamentos del mundo es posible que se necesiten 40 años (aunque es importante destacar que en la actualidad ya se visualizan más).

La pandemia por coronavirus, el cambio climático y los conflictos violentos son algunos de los desafíos que agravan todavía más las disparidades.

Cabe destacar que, de persistir las actuales condiciones en temas de género, no se va a poder cumplir con el objetivo 5 “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas para 2030”.

El organismo internacional indica que, de no tomarse las medidas inmediatas, los sistemas legales que no prohíben la violencia contra las mujeres o que no protegen los derechos de ellas dentro del matrimonio y la familia, podrían seguir existiendo por generaciones.

Un ejemplo de esta situación es el homicidio de la joven iraní Mahsa Amini, de 22 años de edad, quien falleció a manos de la Policía Moral Gasht-e Ershad, por no usar el hiyab (velo). Amini fue acusada de violar la ley que obliga a las mujeres a cubrirse el cabello con un velo, y los brazos y piernas con vestimentas holgadas. Dicha situación desató una oleada de protestas que han acabado con decenas de vidas.

“Es crucial que nos movilicemos para invertir en las mujeres y niñas, y recuperar y acelerar el progreso. Los datos muestran regresiones indiscutibles en sus vidas que han empeorado por las crisis mundiales. Cuanto más tardemos en revertir esta tendencia, más nos costará a todas y todos”, afirmó en el informe Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Aproximadamente, unos 383 millones de mujeres y pequeñas vivirán en situación de pobreza extrema para finales de este año. Se prevé que, en 2033, en el África subsahariana, habrá más féminas viviendo en pobreza extrema que en el presente.

